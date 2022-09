Jobcoach: Der Wert emotionaler Anerkennung – Gefühle am Arbeitsplatz? Unbedingt! Emotionen im Job zu zeigen, gilt als unprofessionell. Dabei können Unternehmen gar profitieren, wenn Mitarbeitende nicht wie Roboter reagieren. Laura Frommberg

Stärkt das Vertrauen und den Zusammenhalt der Mitarbeiter: Emotionen sollten nicht ignoriert werden. Illustration: Michael Treuthardt