Altersheim und Feuerwehrwache – Geflüchtete kommen in leer stehenden Wohnungen unter Um Ukrainerinnen und Ukrainern Unterkünfte zu bieten, wird nun auch Leerstand genutzt. Doch nicht alle Immobilieneigentümer sind bereit, auf Mieten zu verzichten. Maren Meyer

Bevor die alte Feuerwehrwache in Zumikon abgerissen wird, ziehen dort auf Zeit Geflüchtete ein. Archivfoto: Sabine Rock

Die leer stehenden Wohnungen oberhalb der ehemaligen Feuerwehrwache in Zumikon ZH erhalten einen neuen Zweck: In die sechs 140 Quadratmeter grossen Wohnungen ziehen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer ein. Auch in Zürich wird Leerstand sinnvoll genutzt und bald auch in Küsnacht ZH, wie Projekt Interim auf Anfrage mitteilt. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung leer stehender Immobilien auf Zeit spezialisiert.