Gerichtsentscheid – Gefeuerte Elitesoldaten blitzen ab Für das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen sind die Entlassungen von Impfverweigerern im Kommando Spezialkräfte rechtens. Beni Gafner

Spezialisten des Armeedetachements 10 bei einer Präsentation in Isone. Ihr Metier sind Geheimeinsätze im Ausland und die Repatriierung von Schweizerinnen und Schweizern aus Gebieten mit bewaffneten Konflikten. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Fünf Berufssoldaten haben letztes Jahr die Corona-Impfung verweigert, weil ihnen der mRNA-Impfstoff suspekt war. Das Kommando Operationen entliess sie daraufhin. Vier der Entlassenen empfanden die Kündigung ihrer Arbeitsverträge auf Ende dieses Monats als ungerechtfertigt und wehrten sich vor Bundesverwaltungsgericht. Dort zogen sie nun den Kürzeren. Das Gericht wies die Beschwerden ab.



Bei den Betroffenen handelt es sich um Spezialisten, die im Kommando Spezialkräfte eingeteilt sind. Sie gehören entweder dem Armeedetachement 10 an oder dem Spezialdetachement der Militärpolizei. In beiden Fällen handelt es sich um top ausgebildete Soldaten, die über Jahre teure Spezialtrainings im In- und Ausland absolvierten.



Die Profisoldaten erhielten die Kündigung, wie diese Zeitung Ende November exklusiv berichtete, nachdem ihre Vorgesetzten sie mehrere Male aufgefordert hatten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Armeesprecher Daniel Reist erklärt die Hintergründe für die Kündigungen. Mit den Betroffenen seien mehrere Gespräche geführt worden. Dann seien sie schriftlich personalrechtlich ermahnt worden, dass ohne die Covid-19-Impfung die Einsatzbereitschaft für kurzfristige Einsätze im Ausland sowie für Training und Ausbildung nicht mehr gegeben sei.

Schliesslich seien «die Arbeitsverträge der von fünf Spezialisten wegen Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten gekündigt» worden, sagte Reist. Die Kündigungsfrist betrug sechs Monate.

Prominente Anwälte

Dieses Vorgehen stützt nun das Bundesverwaltungsgericht: Es handle sich nicht um missbräuchliche Kündigungen. Die nun unterlegenen Soldaten hatten prominente Anwälte. Bei ihnen handelt es sich um den Walliser SVP-Nationalrat und Rechtsanwalt Jeans-Luc Addor sowie den oft erfolgreichen Berner Anwalt Thomas Marfurt (FDP).

Das Gericht begründet die Abweisung der Beschwerden mit «sachlich hinreichenden Gründen», die für die Kündigungen sprachen. So seien die Berufssoldaten aufgrund der verweigerten Impfung nicht mehr kurzfristig im Ausland einsetzbar gewesen und hätten so ihre Arbeitsverträge nicht mehr erfüllen können.

Die Grundrechte der impfunwilligen Profisoldaten seien nicht verletzt worden, ist das Bundesverwaltungsgericht überzeugt.

Das Gericht kommt zudem zum Schluss, dass die Betroffenen sich den Weisungen des Oberfeldarztes zu fügen hätten, um jederzeit und sofort für Einsätze zur Verfügung zu stehen. Das Impfkonzept des Oberfeldarztes sehe vor, die Übertragung von Krankheiten innerhalb der Armee oder zwischen deren Angehörigen und der Zivilbevölkerung zu unterbinden, schreibt das Gericht. Dabei überwiege das öffentliche Interesse an der Sicherheit der Schweiz und ihrer Vertreter allfällige Nebenwirkungen der Impfung.

Die Beschwerdeführer argumentierten, ihre Grundrechte seien verletzt worden, denn zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung sei nicht vorhersehbar gewesen, wie die Impfung mit mRNA-Impfstoffen wirke. Die Grundrechte der impfunwilligen Profisoldaten seien nicht verletzt worden, ist das Bundesverwaltungsgericht überzeugt.



Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet darauf, bei den unterlegenen Beschwerdeführern Verfahrenskosten zu erheben und spricht der Armee keine Parteientschädigung zu. Den Betroffenen steht der Weg ans Bundesgericht offen, das letztinstanzlich entscheiden würde. Ob die Elitesoldaten diesen Weg beschreiten wollen, ist noch nicht entschieden, sagt Anwalt Marfurt.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen.

