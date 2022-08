Die Baselbieter Regierung im Bild – Gefallen Ihnen die weissen Sneakers von Isaac Reber? Das offizielle Foto der Regierung Basel-Landschaft hält auch einer genaueren Betrachtung stand. Trotz Isaac Rebers Turnschuhen und Anton Laubers Ungeduld. Meinung Markus Wüest

Die Regierung Baselland 2022 ins rechte Licht gerückt am Dienstag, 21. Juni 2022, in Münchenstein. Von links: Anton Lauber, Monica Gschwind, Kathrin Schweizer, Isaac Reber, Thomas Weber und Landschreiberin Elisabeth Heer Dietrich. Foto: Dominik Plüss

Wenn sich die Baselbieter Regierung für ihr neues, offizielles Foto bis auf 232 Meter an die Grenze des Kantons Basel-Stadt heranwagt, muss das einen Grund haben. Wir zitieren dazu gern Regierungspräsidentin Kathrin Schweizer. Sie bezeichnet den Dreispitz als «beispielhaften und dynamischen Entwicklungsort im Baselbiet an der Nahtstelle zur Stadt». Es zeige sich hier, «wie die beiden Basel sich bestens ergänzen». Ach so.

Die Blickrichtung des Betrachters oder der Betrachterin geht jedenfalls klar in Richtung Baselbiet. Es fällt aber auf, dass die Regierung samt Landschreiberin Elisabeth Heer Dietrich die Sonne zwar im Rücken, aber trotzdem erhellendes Licht in den Gesichtern hat. Dieses Licht kommt aus Richtung Stadt, ohne Zweifel.

Beide Lichtquellen zusammen bringen Isaac Rebers blütenweisse Turnschuhe so richtig zum Strahlen. Wobei: Es strahlen eigentlich alle, abgesehen von Anton Lauber. Der wirkt, als würde er demnächst zum Fotografen sagen: «Hämmers? Isch guet?» Und, reine Interpretation natürlich: Hängt dies etwa mit seinem schwierigen Projekt einer Vermögenssteuerreform zusammen? Daher die Anspannung?

Etwas zu easy!

Zurück zu den Turnschuhen. Schweizer, Chefin für ein Jahr, markiert mit ihrer linken Schulter zwar exakt die Bildmitte, aber das Kraftzentrum ist Reber. Ob es angeht, bei einem solchen offiziellen Foto Sneakers zu tragen und sich so breitbeinig zu präsentieren – auch für einen Silberrücken? Da gehen die Meinungen in der BaZ auseinander. Ein paar finden die Turnschuhe cool. Bissig jedoch der Kommentar eines Kollegen: Nicht altersgerecht! Etwas zu easy! Einig sind wir uns in der Sockenfrage: unpassend. Auffallend schön dagegen das Blau des Anzugs von Thomas Weber. Sehr elegant. Sein Lächeln verrät uns: Da ist mit dem angekündigten Rücktritt eine Last von ihm gefallen.

Was denken Sie über die Schuhe von Isaac Reber? Sehr cool. Sie passen zur lockeren Art von Isaac («Isi») Reber. Ich habe keine Meinung zu den Schuhen von Politikern. Finde ich einen peinlichen Versuch, sich bei der Jugend anzubiedern. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Die gefühlte Überzahl an Männern auf dem Bild, die sich arithmetisch nicht erhärten lässt, hängt mit den beiden Regierungsrätinnen (in Schwarz) zusammen, die sich zurücknehmen. Und Frau Heer Dietrich, die Schreiberin, weiss ohne ein Schreibgerät in den Händen nicht so recht, was mit ihnen machen.

Wir haben gerätselt, ob eine Person auf diesem Foto vielleicht hineinretuschiert wurde. Unsere Analyse geht dahin: Nein, sie waren alle vor Ort.

Den Vergleich mit dem Gewächshausfoto der Basler Regierung vom März vergangenen Jahres braucht diese Aufnahme aus dem Baselbiet jedenfalls nicht zu scheuen. Im Gegenteil. Anton Lauber, Monica Gschwind, Kathrin Schweizer, Isaac Reber, Thomas Weber und Elisabeth Heer Dietrich (v.l.) wirken viel homogener. Eine richtig sympathische Gruppe! Was es mit den weissen Pilzen über den Köpfen der Magistratinnen und Magistraten auf sich hat? Wir wissen es nicht. Aber dazu liesse sich prächtig spekulieren.





Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.