Gefahrenstufe 2 – Hochwasser erreicht Basel Der Pegel am Rheinknie ist stärker gestiegen als ursprünglich prognostiziert – um über 2 Meter innerhalb weniger Tage. Fähren und Frachtschiffe dürfen aber weiterhin fahren. Simon Bordier

Dieses Kanu bei der Wettsteinbrücke scheint gut angebunden zu sein und der Strömung zu widerstehen. Foto: Simon Bordier

Selten sieht man die Basler Fähren so flott über den Rhein ziehen: Die grossen Wassermassen und die entsprechend starke Strömung machen es möglich.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat an diesem Dienstag die Gefahreneinschätzung nach oben angepasst: Galt am Montag für den Hochrhein noch «keine oder geringe Gefahr» (Stufe 1), so herrscht an diesem Dienstag «mässige Gefahr» (Stufe 2). Die Prognosen des Bundes hatten für den Hochrhein zunächst geringere Mengen vorausgesagt.

Noch aber können sowohl Fähren als auch Frachtschiffe den «Bach» befahren. Die kritische Hochwassermarke 2 von 7,90 Metern, ab der die Rheinschifffahrt eingestellt wird, wurde an diesem Dienstag nicht erreicht – und dürfte laut Bafu-Prognosen auch nicht erreicht werden. Einen zwischenzeitlichen Höchststand gab es am Dienstagmorgen und am Mittag mit jeweils 7,70 Metern. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor waren noch Messwerte um 5,30 Metern üblich.

Die Münsterfähre kommt derzeit schneller voran als sonst. Foto: Simon Bordier

In den letzten Tagen litten das Tessin und Teile der Ostschweiz unter Rekordfluten (hier geht es zum Ticker). Im Rheintal wurde das Vorland zwischen den Dämmen geflutet – ganz so, wie es in den Hochwasserplänen vorgesehen ist. Via Bodensee gelangt das Wasser nun in den Hochrhein.

Entscheidend für den Pegel in Basel sind indes nicht allein die Wassermassen aus der Ostschweiz. Wichtig sind auch Gewässer im Alpenvorland, zentralen Mittelland und im Jura. «Zuflüsse wie Thur, Emme oder Kleine Emme schwellen unmittelbar an und führen das Wasser direkt in den Rhein. Innerhalb von sechs oder acht Stunden kann der Rheinpegel stark ansteigen», erklärte Bafu-Hydrologe David Volken vor gut zwei Jahren, als der Pegel in Basel kritische Höhen erreichte.

Diesmal ist die Hochwassergefahr in der Schweiz viel begrenzter als im Sommer 2021 – entsprechend muss auch der Rhein in Basel weniger auf einmal «schlucken».

Simon Bordier

