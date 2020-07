14 Unfälle in knapp 6 Jahren – Gefahrenstelle bei Rastplatz in Itingen ist entschärft – endlich Bisher mussten die Autofahrer beim Rastplatz Sonnenberg vom Stand aus in den Autobahnverkehr einfädeln. Nach mehreren teils schweren und einem tödlichen Unfall hat das Astra nun reagiert. Jan Amsler

Die Autobahn beim Rastplatz Sonnenberg in Itingen verläuft neu nur noch zwei- statt dreispurig. Foto: Alexander Müller

Die Verkehrsführung war gefährlich. Wer vom Rastplatz Sonnenberg bei Itingen wieder in die Autobahn in Richtung Basel einbog, musste ziemlich auf die Tube drücken. Denn die Einfahrt auf die A2 verlangte – was auf Autobahnen ungewöhnlich ist – wegen des fehlenden Beschleunigungsstreifens einen Stopp. Man fädelte also vom Stand aus in den Schnellverkehr ein. Nicht nur das: Wollte man die Autobahn für eine Pause auf dem Rastplatz verlassen, galt es kräftig zu bremsen, denn auch die Spur zum Verlangsamen fehlte.