Urteil des Basler Strafgerichts – Gefängnisstrafe für brutale Liebes-Trennaktion

Urteil im Bancomaten-Entführungsfall – Gefängnisstrafe für brutale Trennungsaktion Weil er seinen Lover loshaben und an sein Geld wollte, liess ein obdachloser junger Mann ihn entführen. Dafür wurden er und seine Komplizen nun verurteilt. Mirjam Kohler

Auch am Claraplatz machte die Gruppe halt. Archivbild: Nicole Pont

Die vorsitzende Richterin am Basler Strafgericht fand am Freitagmorgen deutliche Worte: «Sie haben sich das Ganze ausgedacht und dann die anderen zwei Herren ins Boot geholt. Dann haben sie die Rolle des angeblichen Opfers gespielt. Sie sind mitgegangen, haben nie interveniert. Sie sind Mittäter und müssen sich alles anrechnen lassen, was die anderen gemacht haben. Wenn man mit jemandem keinen Kontakt mehr haben will, muss man ihn nicht ausnehmen lassen, um Distanz zu schaffen.»

Das Gericht musste einen Fall beurteilen, in dem drei junge Deutsche einen vierten jungen Mann entführt hatten und ihn an verschiedenen Bancomaten zwangen, Geld abzuheben. Der eine der drei unterhielt mit dem Opfer eine Liebschaft. Ausgerechnet er kam auf die Idee, seine beiden Bekannten so tun zu lassen, als hätte er Schulden bei ihnen, die nun das Opfer bezahlen sollte. Er selbst tat so, als wäre er ebenfalls Opfer.