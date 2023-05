Zeitzeuge Shlomo Graber – Geehrt von der Stadt, wo er beinahe vernichtet wurde Görlitz verleiht dem Holocaust-Überlebenden, der seit 35 Jahren in Basel lebt, die Ehrenbürgerschaft. Der Oberbürgermeister reiste dafür aus Deutschland an. Julia Konstantinidis

Shlomo Graber (rechts) erhält vom Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu die Urkunde der Ehrenbürgerschaft der Stadt. Foto: Dominik Plüss

Man würde es nur zu gut verstehen, wenn Shlomo Graber nie mehr an Görlitz erinnert werden, geschweige denn je noch einmal einen Fuss in die Stadt im Osten Deutschlands setzen wollte. Denn der heute 97-jährige Jude, der seit 1989 in Basel lebt, hat während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Görlitz-Biesnitzer Grund Zwangsarbeit leisten müssen und kurz vor Kriegsende einen Todesmarsch überlebt.