Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Geburtstagskind Lopez trifft – Fink und Kade triffts Der FC Basel und der FC Zürich trennen sich im Klassiker 1:1. Dabei ist der beste Basler derjenige, der am wenigsten zu tun hat. Die Einzelkritik. Tilman Pauls Linus Schauffert

Bradley Fink wird gegen Zürich bereits in der Pause ausgewechselt. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Marwin Hitz: 5

Der Basler Goalie hält am Samstag alles, was es für ihn zu halten gibt. Warum es am Ende dennoch 1:1 steht? Beim Traumtor von Conde gab es für Hitz nichts zu machen. Mit drei parierten Schüssen ist Hitz derjenige Basler, der die beste Note erhält. Obwohl er am wenigsten zu tun hat.