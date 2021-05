Jubiläum Euro-Airport – Geburtstag im Krisenmodus Unbemerkt von der Öffentlichkeit, begeht der Euro-Airport dieser Tage seinen 75. Geburtstag. Die Corona-Pandemie hat den Höhenflug des Basler Flughafens vorerst beendet. Simon Erlanger

Da war die Welt noch in Ordnung: Der 40. Geburtstag des Euro-Airport wurde mit einer Luftfahrtausstellung gefeiert. Hier bestaunen Besucher mit der DC-3 (li.) und der Concorde zwei legendäre Passagierflugzeuge. Foto: Archiv Tamedia/KEYSTONE

Sternenfeld – was für ein grossartiger Name für einen Flughafen! So hiess das 1920 in Betrieb genommene erste Basler Flugfeld. Gäbe es das Sternenfeld bei Birsfelden noch, dann würde es heute unter der Bezeichnung «Basle Starfield Airport» angeflogen. Allein schon wegen des Namens hätte sich der Basler Flughafen dem Auto- und Weltraumpionier Elon Musk als einem seiner geplanten «Spaceports» für Flüge zum Mars angeboten. Doch den Flughafen vor den Toren der Stadt Basel gibt es nicht mehr.

Noch 1938 war Basel-Sternenfeld neben Zürich und Genf einer der drei meistgenutzten Schweizer Flugplätze. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete dies. Der Flugplatz wurde für zivile Nutzung geschlossen. Auf dem Flugfeld wurde Getreide angepflanzt. Nur zwei schmale Graspisten wurden frei gehalten. Erst 1945 ging der Flughafen Sternenfeld wieder auf. Doch da hatte er keine Zukunft mehr.