Klage gegen Kim Jong-un – Gebäude gesprengt: Südkorea fordert Schadenersatz von Nordkorea Die Regierung in Seoul zieht das Kim-Regime wegen der Sprengung des zwischenkoreanischen Verbindungsbüros vor Gericht. Es ist die erste Klage dieser Art. Was erhofft sich das Land davon? Thomas Hahn

Macht, was er will: Der nordkoreanische Staats- und Parteichef Kim Jong-un (16. März 2023). Foto: Korean Central News Agency via AP, Keystone

Über die rechtlichen Folgen seines Handelns macht sich Kim Jong-un bestimmt keine Gedanken. Warum auch? Er ist der Parteichef der Parteidiktatur Nordkorea. Von Pyongyang aus gesehen kommen über ihm nur der Himmel und in einzelnen Fragen des Privatlebens vielleicht noch seine Ehefrau. Kim Jong-un macht, was er will. Und an jenem 16. Juni 2020 wollte er eben ein besonderes Zeichen seines Zorns setzen: In Südkorea liessen Aktivisten wieder einmal Ballons mit Nordkorea-kritischem Material steigen, das nervte ihn. Also liess Kim Jong-un das zwischenkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong sprengen.