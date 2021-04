Reaktion auf Lockerungen – GDK findet vorsichtige Öffnung richtig Die kantonalen Gesundheitsdirektoren begrüssen die vorsichtige Öffnungsstrategie des Bundesrats. Die Kantone sehen in der aktuellen Situation aber auch ein gewisses Risiko.

Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), spricht an einer Medienkonferenz zu den Covid-Massnahmen in Bern. (21. Januar 2021) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat als Reaktion auf die Entscheide des Bundesrates die schrittweise, vorsichtige Öffnungsstrategie als richtig bezeichnet.

Namentlich seien die Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants und die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Hochschulen im Sinne der Kantone. Dies teilte die GDK gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Kantone hätten sich in der Konsultation Mitte März klar für diese beiden Lockerungsschritte ausgesprochen. Die Lockerungen seien in einer Situation mit tendenziell steigenden Coronavirus-Fallzahlen aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden.

Die epidemiologische Lage sei weiterhin instabil, teilte die GDK weiter mit. Vier der fünf vom Bundesrat definierten Richtwerte seien zurzeit nicht erfüllt. Ausserdem sei erst eine Minderheit der besonders gefährdeten Personen und des Pflegepersonals geimpft.

Mitmachen der Bevölkerung wichtig

Der Schweizer Weg in der Coronavirus-Bekämpfung zeichne sich aber durch im internationalen Vergleich eher zurückhaltende Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens aus. Umso wichtiger sei es nunmehr, dass sich die Menschen weiterhin an die Coronavirus-Massnahmen hielten, damit die dritte Viruswelle möglichst klein gehalten werde.

Das 3-Phasen-Modell des Bundesrates, das mögliche Lockerungen mit Impffortschritten verknüpfe, müsse nunmehr konkretisiert werden, teilte die GDK weiter mit. Ebenfalls sei mit dem Bund nunmehr zu diskutieren, wie Art. 8a des Covid-19-Gesetzes umzusetzen sei, gemäss dem der Bundesrat jenen Kantonen gewisse Erleichterungen gewähren muss, falls bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

SDA

