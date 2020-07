Aufstiegsrennen in der Challenge League – GC verspielt 3:0-Führung Eine spektakuläre Partie endet ohne Sieger. Doch die Grasshoppers dürften sich trotzdem wie Verlierer fühlen. Nach komfortabler Führung lassen sie den SC Kriens wieder ins Spiel kommen. Und verschenken so wichtige Punkte.

Nassim Ben Khalifa (r.) schiesst GC mit zwei frühen Toren in Führung. Gar 3:0 lautet das Resultat nach einem weiteren Treffer durch Fabio Fehrin der 16. Minute. freshfocus Zoltan Kadar dürfte mit dem Verlauf des Spiels nicht zufrieden sein. freshfocus 1 / 2

Diesmal kommt der Dreifachwechsel nach 65 Minuten. Es ist ein Mittel, das Zoltan Kadar gerne einsetzt und ihm auch schon spektakuläre Siege eingebracht hat. Und er ist nötig, denn GC ist zu dieser Phase nicht wiederzuerkennen. Also kommen Morandi, Gjorgjev und Chagas, alles Offensivleute. Sie müssen einiges gerade rücken.

Noch eine Stunde vor diesem Wechsel war so etwas nicht absehbar. Fabio Fehr erzielt ein Tor, frech per Absatz, es ist der Höhepunkt eines lässigen Aufgalopps der Gäste gegen Kriens, es ist das 3:0. Kriens scheint da am Ende, es ist am Anschlag. Dann lehnt sich GC zurück, ein Tor, zwei Tore, und gar ein drittes folgt nach der Pause. Eine 3:0-Führung verschenkt, gegen eine Mannschaft, die vier Auswechselspieler auf der Bank hat, mehr nicht.

Kriens findet Antworten

GC könnte sogar hinten liegen. Also kommt dieser Wechsel, Morandi sorgt für Feuer, leitet einen Angriff ein, an dessen Ende Fehr im Strafraum abgeräumt wird. Chagas trifft, wieder per Penalty. Seine jetzige Serie ist wohl einzigartig. Er traf immer in den letzten vier Spielen, fünf Mal per Penalty. Der Wechsel also, er scheint einmal mehr der Schlüssel zu sein.

Doch dieses Kriens findet Gefallen daran, GC zu ärgern. Es findet Antworten, es macht Druck, es überrascht seinen Gegner immer wieder. Berisha erzielt das 4:4, wieder geht es bei GC nicht ohne Spektakel. Vor drei Tagen gewannen die Zürcher gegen Schaffhausen 5:3. Jetzt ist wohl die letzte Chance auf den direkten Aufstieg verspielt. Gewinnt Lausanne heute Abend gegen Winterthur, ist das Rennen entschieden.

Kriens - GC 4:4 (2:3)

500 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 6. Ben Khalifa 0:1. 14. Ben Khalifa 0:2. 16. Fehr 0:3. 31. Abubakar 1:3. 37. Tadic 2:3. 59. Tadic 3:3 (Foulpenalty). 72. Chagas 3:4 (Foulpenalty). 74. Berisha 4:4.

GC: Salvi; Fehr, Mesonero, Cvetkovic (62. Diani), Wittwer; Buff (65. Gjorgjev), Scheidegger (59. Salatic); Schneider (65. Morandi), Ben Khalifa; Kalem; Zé Turbo (65. Chagas).

Bemerkungen: GC ohne Cabral, Pusic, Arigoni (verletzt) und Njie (nicht im Aufgebot).

( mro/kvo )