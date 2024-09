Raubüberfall in Hausen am Albis – Gaunerpärchen festgenommen Nach einem Überfall in Hausen am Albis hat die Polizei einen Mann und eine Frau aufgespürt.

Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren. Abo abschliessenLogin BotTalk

Zwei Wochen nach einem Raubüberfall in Hausen am Albis hat die Polizei den mutmasslichen Täter verhaftet. Die mutmassliche Komplizin war bereits einen Tag nach der Tat erwischt worden.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte, hat am 29. August in Hausen am Albis ein Unbekannter einen Laden überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und nahm Bargeld an sich. Danach flüchtete er mit einem in der Nähe wartenden Auto.

Die mutmassliche Komplizin, die dem Räuber zur Flucht verholfen haben soll, konnte die Polizei nach eigenen Angaben schon einen Tag später verhaften. Es handle sich um eine 27-jährige Libanesin, die im Kanton Zürich wohne, hiess es in der Mitteilung.

Nach «intensiven Ermittlungen» sei auch der mutmassliche Täter, ein 20 Jahre alter Somalier, am Donnerstagnachmittag im Kanton Aargau festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.