Leserinnen und Leser erzählen – Gastfamilien: «Im Moment hängt alles an uns» Viele Schweizer Haushalte haben ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Wir stellen acht solidarische Wohngemeinschaften vor – wo man über Fleisch, Techno oder Tinder streitet und nicht nur in Betten schläft. Alexandra Kedves

Mascha (rechts), eine geflüchtete Ukrainerin, lebt mit ihrer Tochter Vlada (Mitte) im bernischen Jura im Haus von Tom (im Hintergrund), zusammen mit dessen Sohn (links). Vlada geht in die Volksschule und lernt Französisch. Foto: Keystone

Seit dem 24. Februar sind über 4’650’000 Menschen aus der Ukraine geflohen. In der Schweiz haben sich laut Staatssekretariat für Migration über 28’000 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Derzeit kommen pro Tag etwa 1000 Menschen an. Und ohne die Gastlichkeit vieler Privatleute wäre deren Unterbringung eine grosse Herausforderung; Campax, der Partnerorganisation der schweizerischen Flüchtlingshilfe, wurden bis jetzt über 77’000 private Betten angeboten.

Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt: Wie ging es mit Ihren ukrainischen Gästen? Wo stiessen Sie an Grenzen, welche Tipps würden Sie künftigen Gastgeberfamilien geben? Wir danken für all die Rückmeldungen und präsentieren eine kleine Auswahl der (gekürzten) Antworten.

Von der Gemeinde alleine gelassen

Henning Prahl mit Familie, Kaiseraugst AG

Ukrainische Gäste seit Mitte März: Eine Mutter mit zwei Töchtern (11 und 15)

Grundgefühl: Das Zusammenleben klappt sehr gut. Natürlich gibt es immer wieder anstrengende Situationen. Die Verständigung läuft in Englisch über die ältere Tochter oder mit einem Translator. Wir beziehen die drei voll in unseren Familienablauf mit ein. Das schafft Vertrauen, und wir haben immer wieder sehr intensive Gespräche. Wir bekommen aber auch immer mit, dass es unter den dreien Stress gibt; Pubertät und Unwillen bei den Kindern sind für die Mutter ein Problem. Der Vater ist noch in Charkiw. Und telefonieren klappt nicht jeden Tag.

Herausforderung: Die Kinder gehen seit zwei Wochen zur Schule, die 11-Jährige in die Klasse meines Sohnes, die 15-Jährige in die Oberstufe. Wir wurden sehr von der Schule, den Lehrern und dem Schulleiter unterstützt. Mittlerweile versuchen wir zu klären, wie die weiteren Pläne aussehen. Schwierig ist die Unterstützung von offizieller Seite. Bei allem Verständnis, es macht mich wütend, dass wir mit dieser Situation alleine gelassen werden. Keine klaren Auskünfte, die Gemeinde ist nicht wirklich gewillt, die Vorgaben des Bundes umzusetzen. So hängt im Moment alles an uns, und wir sind beide berufstätig.

Kulturelle Unterschiede

Carole Küng mit Familie, Basel

Ukrainische Gäste seit Anfang März: Grossmutter, Mutter, Kinder

Grundgefühl: Grundsätzlich muss man sehr viel Zeit vorsehen, um alles zu erklären. Nach viel reden, einander entgegenkommen auf beiden Seiten und Regeln vereinbaren pendelt es sich langsam ein. Unterschätzt habe ich auch, wie viel Zeit Administratives und Behördengänge brauchen.

Probleme und Lösungsversuche:

Kinder, Mutter und Grossmutter schauten während des Essens am Tisch Videos auf den Handys. Das führte zu Konflikten mit den eigenen Kindern, weil diese nicht den ganzen Tag am Handy sein dürfen. Lösungsversuch: mit allen reden; gemeinsames Schauen einer Infoveranstaltung über den Impact von digitalen Medien auf Kinder.

Oma hört während des Sonntagsfrühstücks Techno in der Küche, so wie immer, während sie den ganzen Tag kocht. Lösungsversuch: Kopfhörer gegeben; sie war beleidigt und fand uns freudlos.

Die Kinder kommen eigentlich sehr gut miteinander aus. Aber es gibt zunehmend Konflikte, inklusive Hauen und Aussperren. Ein Problem ist, dass sie nicht miteinander reden können. Alle Kinder – schweizerische und ukrainische – sind gestresst und weinen viel wegen der neuen sozialen Dynamik. Lösungsversuch: Rückzugsräume definieren, noch mehr rausgehen.

Zeitgefühl fehlt. Lösungsversuch: Gemeinsam planen, immer wieder erinnern, wie wichtig die pünktliche Einhaltung vereinbarter Termine bei uns ist.

Unser Jahresvorrat an Fleisch im Tiefkühler wurde in einer Woche verkocht. Wir können langsam kein ukrainisches Essen mehr sehen. Lösungsversuch: eine noch ausstehende Diskussion, weshalb wir aus Klimagründen weniger Fleisch essen möchten.

Mangelnde Kinderbetreuung auf dem Land

Tony Patt mit Familie, Russikon ZH

Ukrainische Gäste seit Ende März: Mutter, zwei Kinder (9 und 5)

Grundgefühl: Unsere Besucher sind wunderbar. Die Kinder sind klug und lernen sowohl Englisch als auch Deutsch unglaublich schnell, sogar innerhalb weniger Tage nach ihrer Ankunft.

Herausforderung: Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen habe ich, selbst Professor an der ETH, dafür gesorgt, dass die Frau, eine Wissenschaftlerin, für das nächste Jahr an der ETH arbeiten kann. Das grösste Problem ist im Moment, eine Lösung für Schule beziehungsweise Kindergarten zu finden.

Erstens war unsere örtliche Schule einfach unvorbereitet, selbst einen Monat nach Beginn des Krieges und des Flüchtlingsstroms. Sie sagen, dass sie bis nach den Osterferien keine ukrainischen Kinder aufnehmen können. Das bedeutet, dass mehr als ein Monat zwischen der Ankunft der Familie und dem Schulbeginn liegt. Zweitens sind die Schulen in den ländlichen Gemeinden für alleinerziehende Mütter, die ganztags arbeiten und kein Netz von Verwandten haben, die sich kümmern, nicht unbedingt geeignet.

Vorher alle Szenarien durchspielen!

Nadia (28) und Björn (30) Imbaumgarten, Arth-Goldau SZ

Ukrainische Gäste seit Mitte März: Zwei Familien, die sich seit vielen Jahren gut kennen. Grossmutter, Mutter, Baby, zweite Mutter, Sohn (13), Hund.

Grundgefühl: Bis jetzt haben wir als Grossfamilie – jede Partei hat ihr eigenes Zimmer – nur positive Erfahrungen gemacht. Das Zusammenleben funktioniert gut, alle nehmen Rücksicht. Wir essen fast jeden Abend gemeinsam und tauschen uns viel aus. Die Verständigung klappt sehr gut, da jemand gut Englisch kann. Wir sind dabei, Russisch zu lernen. Wir verbringen auch an den Wochenenden viel Zeit zusammen – wir sind berufstätig als Marketing-Managerin und als Projektmanager in Supply Chain Management – und versuchen, ihnen so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken.

«Die Verhandlungen mit den Behörden kosten viel Zeit, Nerven, Anrufe.» Nadia und Björn Imbaumgarten

Herausforderung: Es gibt immer wieder Momente, wo sie sehr emotional sind, gerne nach Hause möchten, viele Fragen haben, und da ist es wichtig, dass wir unterstützend wirken. Das kann auch uns mal etwas zu nahe gehen oder eine etwas überfordernde Situation auslösen. Alles in allem sind wir aber sehr happy, und unsere Gäste geben uns wahnsinnig viel zurück.

Tipps: Es ist sehr wichtig, dass man im Voraus intensiv miteinander spricht, alle Szenarien durchgeht und sich einig ist. Und, ganz wichtig, dass alle die, die eingewilligt haben, Ukrainer:innen aufzunehmen, mithelfen. Zudem sollte man die Verhandlungen mit den Behörden nicht unterschätzen: Es kostet viel Zeit, Nerven, Anrufe. Zudem raten wir aufnahmewilligen Familien, dass sie sich im Umfeld zuerst umhören, ob auch Kollegen und Familie bereit sind, mitzuhelfen (Kleider sammeln, mit jemandem aufs Migrationsamt gehen, Abendessen kochen für alle etc.).

Bescheidenes Notgeld

Sonja von Ow mit Mann, Ehepaar um die 60, Hinwil ZH

Ukrainische Gäste seit der letzten Märzwoche: Ehepaar um die 60, Schwester des Mannes, deren Sohn (11)

Grundgefühl: Das Zusammenleben geht erstaunlich gut. Die beiden Frauen sind ausgesprochen hilfsbereit und haben sich schnell eingewöhnt. Der Mann tut sich schwerer, er fühlt sich nutzlos hier, er war in der Ukraine selbstständig als Innendekorateur und Möbelschreiner tätig und der Familienernährer. Der Junge geht bereits in die normale 5. Klasse und kann sich auf Englisch relativ gut verständigen. Er hat schnell Freunde gefunden und unterscheidet sich nicht von Schweizer Kindern in diesem Alter. Er ist recht unbeschwert, auch wenn er weiss, dass Bruder und Vater daheim das Land verteidigen müssen.

Unsere Gäste sind bestrebt, schnellstmöglich die Sprache zu lernen, sind anpassungsfähig, und ich empfinde sie als starke Menschen, die viel aushalten können. Sie jammern nicht. Zudem nehmen sie nur sehr ungern etwas an und möchten möglichst schnell arbeiten, um niemanden auf der Tasche zu liegen. Dies höre ich auch von anderen Gastfamilien.

Herausforderung: Eigentlich wollten wir nur zwei Personen aufnehmen, aber die zugesagte Unterkunft für Mutter und Sohn wurde kurzfristig abgesagt, so haben wir jetzt vier Personen hier. Vorerst. Finanziell ist es auf längere Sicht schwierig; das Notgeld, das die Familie erhält, ist bescheiden.

Der wilde Teenager

Peter Brechbühler (55), Zürich

Ukrainische Gäste seit 16. März: Grossmutter (53), Mutter (28), Kind (5), Schwester der Mutter (19)

Situation: Ich arbeite als Buchhalter, wohne in einer 5-Zimmer-Genossenschaftswohnung und war selber 16 Jahre lang mit einer Russin verheiratet und spreche daher etwas Russisch. Da meine eigenen drei Töchter entweder ganz bei der Mutter wohnen oder nur noch sporadisch bei mir aufkreuzen, kam ich auf die Idee, Raum zu machen für ukrainische Flüchtlinge.

Die 5-jährige Nastja war zwar total übermüdet, hat sich bei der Ankunft aber sofort auf die bereitgestellte Kiste mit all den Plüschtieren meiner Töchter gestürzt und ist danach selig eingeschlafen. Unterdessen besucht sie schon seit zwei Wochen den lokalen Kindergarten, zählt auf Schweizerdeutsch stolz bis 10 und weiss bereits, dass die Kaulquappen im Kindergartenaquarium dereinst mal «Fröschli» sein werden. Ihre Mutter, eine Konditorin, nimmt, so gut es geht, ihre Aufgabe war, ihrem Kind Mutter und nun auch Vater zugleich zu sein, und wird dabei von ihrer Schwiegermutter unterstützt.

«Bei der 19-Jährigen glaube ich zu erkennen, dass sie sich ein Leben in der Schweiz wünscht.» Peter Brechbühler

Problem und Lösung: Die 19-Jährige hat sich, zu meiner grossen Überraschung und zu der ihrer älteren Schwester, gleich in die lokale Datingszene gestürzt und war schon an den ersten vier Tagen mit verschiedenen Tinder-Dates im Ausgang. Anfangs fand ich das noch halbwegs belustigend. Aber als wir dann feststellten, dass sie zu einem über 30-jährigen Mann, den sie nur über Tinder kannte, ins Auto stieg, beschloss ich, sie über die Dos und Don’ts bei solchen Experimenten aufzuklären.

Unterdessen ist sie in ein kleines Studio am anderen Ende der Stadt Zürich umgezogen, das ihr von einem ihrer Tinder-Dates für drei Monate gesponsert wurde; auch ist ihre 47-jährige Mutter in der Schweiz angekommen und kann sich um sie kümmern. Mir scheint, als ob die drei älteren Frauen sich nichts sehnlicher wünschen, als bald nach Hause zurückzukehren. Bei der 19-Jährigen glaube ich zu erkennen, dass sie sich sehr wohl ein Leben in der Schweiz statt zu Hause in Kiew wünscht.

Abgrenzung üben

Bettina (Name geändert) mit Partner (39 und 44), zwei Töchter (7 und 9)

Ukrainische Gäste seit Mitte März: Mutter, Sohn (3), Nichte (19), deren Freundin (24)

Grundgefühl: Wäre der Grund für unser Zusammenleben nicht so unendlich traurig, wäre es richtig schön. Es klappt sehr gut, wir passen gut zusammen, und die Kinder sind für alle eine Erleichterung, weil sie uns immer wieder in den aktuellen Moment zurückholen und das Weltgeschehen für kurze Zeit vergessen lassen. Ich schaue mir bewusst keine Bilder oder Videos des Krieges an, grenze mich ab. Es ist nicht mein Schmerz, nicht meine Not. Das funktioniert erschreckend gut. Es geht hier nicht um mich. Ich konzentriere mich aufs Kochen und Organisieren.

Tipps: Demut üben; keine Erwartungen haben; Hand bieten, ohne Gegenleistung zu erwarten; akzeptieren, dass mündige freie Menschen bei einem wohnen, die selber Entscheidungen treffen.

Die Dreimonatsgarantie

David Peter, wird Ende Mai pensioniert, Luzern

Ukrainische Gäste vom 26. März bis zum 12. April: eine Frau (49), eine ihrer Freundinnen (47), deren Sohn (15)

Grundgefühl: Unter uns herrschte ein recht freundschaftliches Verhältnis. Wir lachten viel, und sie versuchten, sich, so gut es ging, abzulenken. Ich habe mein Ehebett den beiden Damen zur Verfügung gestellt. Der Sohn schlief wie ich auf einer Matte am Boden. Er in der Stube, ich im Esszimmer. Verständigen konnten wir uns nur per Natel-Translater. Aber es funktionierte.

Ich habe ihnen einen Schlüssel für die Wohnung gegeben. Wir gingen zusammen Lebensmittel einkaufen, sie suchten aus (da sie ja auch kochen würden), ich bezahlte. Ich bekam immer ein ausgezeichnetes Essen, und sie hielten die Wohnung stets sauber. Sie waren so fürsorglich, rücksichtsvoll und anständig. Ich hätte mir keine besseren Mitbewohner aussuchen können.

«Ich glaube, ich werde mit dieser Familie für immer in Kontakt bleiben.» David Peter

Herausforderung: Ich hatte Ende März das Gesuch zur Aufnahme und Registration online abgeschickt. Als lang nichts passierte, fuhren wir am 8. April nach Chiasso ins Bundesasylzentrum für die Registrierung. Dort kam die Frage, wie lange sie bei mir bleiben können. Ende Mai werde ich pensioniert und folge meiner Frau nach Thailand. Es hiess, das gehe nicht, ab dem Zeitpunkt der Registrierung müsse der Gastgeber drei Monate garantieren. Argumentieren war zwecklos.

Zum Glück habe ich noch eine grosse Garage, wo ich alles für sie lagern kann. Für Küchenutensilien ist schon gesorgt. Auch von Freunden und Mitarbeiterinnen habe ich Kleider, ja sogar Couvert mit Spenden für sie erhalten. Sobald man sie irgendwo platziert hat, bringe ich ihnen ihre Sachen. Ich glaube, ich werde mit dieser Familie für immer in Kontakt bleiben. Ich werde sie vermissen.

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

