Münchenstein – Gartentipps von der Fachperson Viel Know-how für Gartenliebhaberinnen und -liebhaber am Sonntag in den Merian Gärten. Daniel Aenishänslin

Pro Specie Rara und die Merian Gärten machen einen fit für den Herbstgarten. Foto: BZ

Die Merian Gärten und Pro Specie Rara veranstalten am Sonntag von 10 bis 17 Uhr einen nicht alltäglichen Pflanzenmarkt. Alle angebotenen Pflanzen sind Pro-Specie-Rara-Sorten. Darunter Wintergemüse-Setzlinge, Blumenzwiebeln, Obstbäumen, Beerensträuchern, Blütenstauden, Kräutern, Saatgut und mehr. Das meiste in Bio-Qualität. Besucherinnen und Besucher können sich mit Pflanz- und Saatgut für den Herbst eindecken oder an einer Führung teilnehmen.

Pro Specie Rara will die genetische und kulturhistorische Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztiere für künftige Generationen erhalten. Die Schweizer Stiftung wurde 1982 gegründet, um gefährdete Kulturpflanzen und Nutztiere vor dem Aussterben zu schützen. Heute engagieren sie für die Erhaltung und Nutzung von 1400 Garten- und Ackerpflanzen, 500 Beerensorten, 1900 Obstsorten, 800 Zierpflanzensorten und 32 Nutztierrassen.

Bewahren und zugänglich machen

Als Folge der Biodiversitätskonvention von Rio 1992 verpflichtete sich die Schweiz, sämtliche genetischen Ressourcen bei Tieren und Pflanzen zu erhalten. Pro Specie Rara erledigt viele dieser Aufgaben für die Schweiz. Die alten Sorten und Rassen sollen aber nicht nur erhalten und bewahrt werden, sondern vielmehr für alle zugänglich sein und genutzt werden.

