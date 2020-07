Im Wallis läuft es nicht – Ganz weit unten angekommen Zwei Punkte trennen den FC Sion vom Abstieg, weil sowohl im Verein als auch auf dem Rasen keine Konstanz herrscht. Vier Trainer haben bisher 35 Spieler eingesetzt – das ist auch für Walliser Verhältnisse eine ungeheuerliche Zahl. Samuel Waldis

Ermir Lenjani ist einer der wenigen Funken in einer sonst schwachen Sittener Offensive. Die Walliser spielen eine der schlechtesten Saison der letzten Jahre und sind längst angekommen im Rennen gegen den Abstieg. Freshfocus

An einem Sonntagabend standen Christian Constantin und Paolo Tramezzani zusammen hinter dem Tourbillon auf dem Schotterparkplatz. Es war so heiss und trocken, dass jeder Schritt den Staub aufwirbelte. Der Präsident des FC Sion lehnte sich lässig an ein Auto an, der Trainer hörte seinem Arbeitgeber zu.