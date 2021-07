Ein bisschen täglicher Irrwitz - Ganz sicher: Herr Parkinson lebt!

7.80 Franken aus dem Portemonnaie bzw. vom Konto des BaZ-Autors wandern zurück auf die Bank. Aber so einfach wie es klingt, ist das nicht. Symbolbild: Silvia Luckner

«Die auf einen Tagesordnungspunkt verwendete Zeit ist umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten.» So ungefähr lautet ein Gesetz des englischen Historikers und Soziologen Cyril Northcote Parkinson (1909-1993). Er belegt seine Behauptung anhand der Aktivität eines Finanzausschusses, der den Kredit für einen Atomreaktor in der Höhe von 10,3 Millionen Dollar in zweieinhalb Minuten beschlossen haben soll, während den Ausschuss die Bewilligung der Kosten für den Kaffee an Sitzungen von monatlich knapp fünf Dollar angeblich 75 Minuten lang beschäftigte.

