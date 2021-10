Interview zu Medien in Österreich - «Ganz schlimm, wenn so etwas in den Köpfen von Politikern steckt»

«Ganz schlimm, wenn so etwas in den Köpfen von Politikern steckt»

Der zurückgetretene österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Team sollen Steuermittel zweckentfremdet, Umfragen geschönt und sich positive Medienberichte erkauft haben. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Unbestreitbar ist: Die sehr spezielle Art der Presseförderung in Österreich lässt sich leicht in ein Instrument für politischen Einfluss verwandeln.

Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz und den Vorwürfen gegen ihn hört man ständig den Begriff Inseratenkorruption. Was muss man sich eigentlich darunter vorstellen?

Der Begriff ist seit einem guten Jahrzehnt im Umlauf. Er meint, dass politisch Verantwortliche viel Geld in Inserate in österreichischen Medien investieren und dafür möglicherweise erwarten, dass positive Berichterstattung von diesen Medien zurückkommt. Es gibt also, simpel gesagt, keine Trennung zwischen dem Geschäft der Medien und unabhängigem Journalismus. Auf solche unsauberen Gegengeschäfte von Politik und Medien gab es immer wieder Hinweise in Österreich, es gab Debatten, gerichtliche Ermittlungsverfahren – das erste grosse lief 2011 gegen den damaligen, sozialdemokratischen Kanzler Werner Faymann. Damals hat sich der Begriff Inseratenkorruption eingebürgert.