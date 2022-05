Turnier am 22. Mai – Ganz Muttenz spielt online Schach Zur Erinnerung an den 2018 aufgestellten Weltrekord findet am Sonntag, 22. Mai 2022, ein Online-Schachturnier für die ganze Bevölkerung von Muttenz statt. Anschliessend folgt eine Preisverleihung. Karoline Edrich

An einem Sonntag im Mai können alle Muttenzer an virtuellen Schachturnieren teilnehmen. Bild: Franziska Rothenbuehler

Am 22. Mai findet ein Online-Schachturnier für die ganze Muttenzer Bevölkerung statt. Um exakt 15 Uhr nachmittags wird der Wettbewerb auf der Onlineplattform lichess.org gestartet, eineinhalb Stunden soll das Turnier dauern. Um 17 Uhr sollen laut Gemeindemeldung im Wartenbergsaal des Hotel- und Kongresszentrums Mittenza Preise verliehen werden.

Der Anlass soll zur Erinnerung an den Weltrekord stattfinden, den die Gemeinde im Jahr 2018 geknackt hat: 1'400 Schülerinnen und Schüler versammelten sich damals zu einer Schachstunde auf der Sportanlage Margelacker. «Wie damals werden alle Schülerinnen und Schüler von Muttenz die Möglichkeit erhalten, an diesem Schachanlass teilzunehmen», so Franziska Stadelmann, Gemeindepräsidentin Muttenz und Mit-Weltrekordhalterin. Anders als vor vier Jahren können diesmal auch Erwachsene, die das Schachspiel ein wenig kennen, gratis mitspielen.

Über den Anmeldungsprozess wird der Muttenzer Anzeiger am 6. Mai näher informieren. «Es kommt nicht nur darauf an, zu gewinnen, sondern an einem Sonntagnachmittag gemütlich zu spielen. Jeder und jede kann von zu Hause oder von anderswo mit dem Handy, iPad oder Laptop dabei sein», so André Vögtlin, Präsident des Schachklub Muttenz.

