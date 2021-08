13. Gässli Film Festival – Ganz grosses Kino in Basels Gassen An der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um Animation. Somit wird die Jury in diesem Jahr zum ersten Mal einen Preis für den besten animierten Kurzfilm vergeben. Raphaela Portmann

Bald füllt sich das Gerbergässlein wieder mit Filmbegeisterten. Foto: Gässli Film Festival

Noch ist die Piazza im Gerbergässlein leer. Doch bald wird hier die 13. Ausgabe des Gässli Film Festivals stattfinden: mit handgepflückten Filmen, einem reichen Angebot an Workshops und Podiumsdiskussionen sowie gleich mehreren Ehrengästen. Da sich diesmal alles ums Motto «Animation» dreht, wird erstmalig ein Gewinner in der Kategorie bester animierter Kurzfilm gekürt.

Weiter nach der Werbung

Und auch innerhalb des Teams hat es Änderungen gegeben: Während 2020 noch Laura Frei und Marion Nyffenegger die Künstlerische Leitung innehatten – sie hatten diese 2019 von Giacun Caduff übernommen –, übernimmt in diesem Jahr Samira Sahli das Zepter. Unterstützt wird sie dabei von David Gion Müller, welcher unter anderem den Flyer designte. Einen Wettbewerb um das Key-Design des Festivals, wie es ihn in der Vergangenheit gegeben hatte, fand diesmal nicht statt.

Das Key-Design von David Gion Müller.

Besonders stolz sind die Veranstalter auf die Ehrengäste: Mit dabei sein werden Simon Otto, welcher am DreamWorks-Film «How to Train your Dragon» mitarbeitete, die Basler Schauspielerin Sarah Spale und der Animator Amos Sussigan. Dieser ist seit neustem für Warner Brothers tätig und am Spielfilm «Space Jam: A New Legacy» beteiligt, welcher aktuell im Kino läuft. Am Gässli Film Festival zeigt er seinen Animationsfilm «Coaster».

Dabei handelt es sich um einen computeranimierten Coming-of-Age-Kurzfilm, in dem ein frischgebackener Hochschulabsolvent die buchstäblichen Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens durchlebt, nachdem er sein erstes eigenes Haus bezieht. Dieses wurde nämlich auf einer Achterbahn gebaut. Hoch und runter geht es also nicht nur im Gefühlsleben des jungen Mannes, sondern auch in seinem neuen Zuhause.

Wenn das Leben eine Achterbahnfahrt ist: «Coaster». Screenshot: «Coaster»

Wie jedes Jahr steht auch am 13. Gässli Film Festival die Nachwuchsförderung zuvorderst. Am 25. August entscheidet die Jungfilmjury, bestehend aus Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren, über den Gewinner des U-21-Kurzfilm-Wettbewerbs.

Wer lieber selber Filme macht, als die anderer zu bewerten, hat dazu die Möglichkeit am Animationsworkshop im K’Werk. Hier können Jugendliche während dreier Tage einen eigenen Trickfilm erarbeiten und lernen «Techniken kennen, mit denen man von Hand oder am Computer viele Bilder zum Bewegen bringt». Das gemeinsame Produkt wird dann im September an der Fantoche Baden präsentiert.

Ausserdem bietet das Gässli Film Festival einen Schauspiel-Workshop an, in welchem die Schauspielerin Sira Topic die Kunst der Improvisation vermittelt und mit den Teilnehmern in die Welt der Emotionen taucht. In einem öffentlichen Casting kann man dann seine neu erlernten Techniken auf die Probe stellen und mit etwas Können eine Rolle in der Internetserie «Becoming Momo» ergattern.

Mehr Zugänglichkeit

Das Herzstück des Festivals sind und bleiben die Wettbewerbe: 40 Kurzfilme aus verschiedenen Ländern und Altersgruppen treten dieses Jahr gegeneinander an. Von Mittwoch bis Freitag werden alle Wettbewerbsfilme in voller Länge auf der Gässli-Piazza gezeigt, bevor am Samstag, 28. August, die Gewinner gekürt werden.

Ein besonderes Augenmerk haben die Veranstalter zudem darauf gerichtet, das Gässli zugänglicher zu machen. Deswegen wird das Livestream-Angebot zeitlich ausgeweitet und verschiedenen Institutionen und Partnern zur Verfügung gestellt. In Kooperation mit der Christoph-Merian-Stiftung läuft das Langfilmdebüt des Westschweizers Claude Barras «Ma vie de Courgette» mit Audiodeskription auf der Gässli-Piazza unter Verwendung von sogenannten «silent headphones», damit auch sehbehinderte Menschen am Kinospass teilhaben können.

Fehler gefunden?Jetzt melden.