Auch für Kinder verständlich – Ganz einfache Kunst Sarah Oppenheimer und Olaf Breuning erklären uns mit ihren Werken die Welt von heute. Wie das geht, zeigen sie momentan in der Galerie von Bartha. Simon Baur

Sarah Oppenheimer, «N-02, 2022», Aluminium, Leuchtdioden, vorhandene Architektur, Masse variabel. Foto: Serge Hasenböhler

Selten war der Eingangsbereich der Galerie von Bartha derart hell beleuchtet. Doch viele Besucherinnen und Besucher achten nicht darauf, weil sie dieses Licht nicht mit Kunst in Verbindung bringen. Stattdessen suchen sie in den Galerieräumen nach den Arbeiten von Sarah Oppenheimer. Die Künstlerin würde über diesen Irrtum mit Genugtuung reagieren, ist sie doch dafür bekannt, dass sie in ihren Arbeiten durch kleinste Veränderungen unsere Beziehung zur Architektur hinterfragt, herausfordert und irritiert.