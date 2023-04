Milizsystem in der Krise – Gansingen sucht zwei Gemeinderäte und einen Gemeindeammann Immer wie häufiger treten lokale Exekutivpolitiker mitten in der laufenden Amtszeit zurück. Nun trifft es auch Gansingen, das zwei Sitze im Gemeinderat neu besetzen muss. Simon Erlanger

Die Gemeinde Gansingen im fricktalischen Bezirk Laufenburg ist auf der Suche nach zwei neuen Gemeinderäten. Neu besetzt wird auch das Amt des Gemeindepräsidenten beziehungsweise des Gemeindeammanns. Foto: zvg

Schon wieder ist eine Gemeinde in der Region mitten in der Amtszeit auf der Suche nach neuen Mitgliedern der Exekutive. Diesmal trifft es Gansingen im fricktalischen Bezirk Laufenburg. Dort treten Gemeindeammann Mario Hüsler und Gemeinderat Severin Senn per 31. Dezember 2023 aus dem Gemeinderat zurück.

Die Ersatzwahlen für den Gemeinderat sowie für das Amt des Gemeindeammanns für den Rest der Amtsdauer 2022 bis 2025 findet am 18. Juni statt, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilt. Wahlvorschläge seien von zehn Stimmberechtigten zu unterzeichnen und bis spätestens 44 Tage vor dem Wahltag bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Die Deadline für Kandidaturen ist also Freitag, der 5. Mai 2023.

Im ersten Wahlgang könne jede in der Gemeinde wahlfähige Person gültige Stimmen erhalten, betont die Gemeinde. Zudem könne eine Person, die das Amt des Gemeindeammanns oder des Vizeammanns anstrebe, nur gültige Stimmen erhalten, wenn sie gleichzeitig als Gemeinderat gewählt werde oder bei einer Ersatzwahl bereits Mitglied der Behörde sei. Bei Gemeinderats- und Gemeindeammannwahlen sei im ersten Wahlgang eine stille Wahl nicht möglich.

Immer wie mehr Gemeinden haben Mühe, Kandidatinnen und Kandidaten für Exekutivämter zu finden, welche dann auch eine komplette Amtszeit durchmachen. Als Grund für die Krise des traditionellen Milizsystems wird immer wieder die gestiegene berufliche Belastung der Exponenten angegeben.



