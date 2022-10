Elend in Haiti – Gangsterboss Babekyou terrorisiert ein ganzes Land Im verarmten Haiti hat der Staat nichts zu melden, Banden haben das Sagen. Angeführt von Gangsterboss Babekyou kontrollieren sie die Hauptstadt Port-au-Prince, insbesondere das Treibstofflager. Die UNO möchte helfen, weiss aber nicht, wie. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Einst Mitglied einer Spezialeinheit der haitianischen Polizei, jetzt Anführer der fusionierten Banden G9 Fanmi e Alye»: Jimmy Cherizier alias Babekyou in Port-au-Prince. Foto. Odelyn Joseph (Keystone)

Es ist nicht ganz klar, woher Jimmy Chérizier seinen Spitznamen hat. Babekyou, auf Englisch Barbecue, wird er genannt, was man wahlweise mit «Bratrost» oder auch «Grillmeister» übersetzen kann. Chérizier sagt, schon als Kind sei er so gerufen worden, es habe damals einfach zu viele Kinder in seinem Viertel in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince gegeben, die so wie er auch Jimmy geheissen hätten. Und weil seine Mutter einen Grillstand betrieb, bekam er eben diesen Spitznamen.