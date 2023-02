Kriminalität auf dem Balkan – Gangs überwachten Albaniens Polizei mit 500 Kameras Verbrecher installierten im ganzen Land Videokameras, um Polizisten und Rivalen zu verfolgen. Der Skandal erschüttert die Regierung von Premier Edi Rama – es ist nicht der einzige. Enver Robelli

Polizisten vor dem Regierungssitz in Tirana: Am Wochenende forderten Tausende den Rücktritt der Regierung. Foto: Adnan Beci (AFP)

Als der albanische Premierminister Edi Rama kürzlich die Präsidentin des EU-Parlaments in Davos traf, konnte er seine Schadenfreude nicht verbergen. «Karma is a bitch», schleuderte er der maltesischen Politikerin Roberta Metsola entgegen. Rama bezog sich auf den Korruptionsskandal, der das EU-Parlament seit Wochen erschüttert. Er warf der Europäischen Union Heuchelei vor: Brüssel, insinuierte der exzentrische Maler, verlange strengere Standards von Beitrittskandidaten wie Albanien und schweige, wenn in Mitgliedsländern Missstände, Machtmissbrauch und Manipulation sichtbar würden.