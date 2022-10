Regierungsrat verliert vor Gericht – Gammelvilla-Besitzer muss die Schmierereien nicht entfernen Der Eigentümer des ehemaligen La Torre war verpflichtet worden, sein Haus in Schuss zu halten. Dabei ging die Regierung zu weit, findet das Basler Appellationsgericht. Leif Simonsen

Im ehemaligen Restaurant La Torre wird regelmässig eingebrochen. Jüngst wurde in der Stube gar ein Lagerfeuer entzündet. Foto: Kostas Maros

Vor hundert Jahren zog es die Städter an den Wochenenden ins «Grand Café Batterie», das schöne Kaffeehaus in der herrschaftlichen Villa auf dem Bruderholz. Bis vor fünf Jahren wurden hier noch Gäste bedient – ehe die Gastwirtschaft, die zuletzt den Namen La Torre trug, eingestellt wurde. Der Besitzer will statt der wenig ertragreichen Gastronomie rentablere Wohnungen bauen. Und dafür soll das Haus abgerissen werden.