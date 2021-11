Ehemaliges La Torre bleibt stehen – Gammelhaus auf dem Bruderholz darf nicht abgerissen werden Das oberste Basler Gericht weist einen Rekurs des Eigentümers ab. Nun steht das neoklassizistische Gebäude unter Denkmalschutz. Unwahrscheinlich ist aber, dass das Restaurant wieder aufgeht. Leif Simonsen

Das Haus des ehemaligen Restaurants La Torre wird im Denkmalverzeichnis aufgenommen und darf daher nicht abgerissen werden. Foto: Dominik Plüss

Vom einstigen Charme des Ausflugsziels La Torre auf dem Bruderholz ist wenig übrig geblieben. Seitdem das Gebäude an der Reservoirstrasse 240 beim Wasserturm leer steht, gammelt es vor sich hin. Eine vom Basler Appellationsgericht einberufene Begehung zeigte am Mittwoch, in welch desolatem Zustand das Gebäude ist. Sprayer haben die Fassade verunstaltet, der Kellerboden ist feucht, in den oberen Geschossen sind die sanitären Anlagen rausgerissen worden. Es ist kalt.

Der Eigentümer will das neoklassizistische Haus, das 1926 erbaut worden ist, abreissen lassen und durch Wohnungen ersetzen. Er macht geltend, dass die Beiz nicht mehr rentiere. Als das Restaurant eröffnet worden sei, seien die Baslerinnen und Basler am Wochenende aufs Bruderholz gefahren zur Naherholung, heute ziehe es sie in die Berge und an die Seen. Das zeige auch die Tatsache, dass die umliegenden Beizen wie das Restaurant Wasserturm nicht mehr betrieben würden.