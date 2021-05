Kursplus von über 16 Prozent – Gamestop-Aktie erneut gefragt Anleger setzen erneut auf den US-Videospiele-Händler Gamestop. Die Aktie schloss am Dienstag an der Wall Street 16,3 Prozent höher auf 209,43 Dollar.

Der US-Videospiele-Händler Gamestop scheint bei Anlegern wieder gefragt zu sein. Die Aktie schloss am Dienstag an der Wall Street 16,3 Prozent höher auf 209,43 Dollar.

Das ist der höchste Stand seit Ende März. Sobald der Schein die Marke von 200 Dollar überschreite, sei die Rally nicht mehr aufzuhalten, sagte ein Händler. Andere Marktteilnehmer und Twitter-Nutzer hielten es für möglich, dass erneut ein «Short Squeeze» dafür verantwortlich sei.

Beim ersten Hype zwischenzeitliches Kursplus von 2000 Prozent

Beim ersten Hype um die Gamestop-Aktie schien die Sache klarer. Weil sie dem Unternehmen keine gute Zukunft zutrauten, hatten Hedgefonds mit extrem hohen Leerverkaufs-Positionen darauf gewettet, dass der Kurs von Gamestop abschmiert. Das trat allerdings nicht ein, unter anderem weil Privatanleger, die sich in Internet-Foren wie Reddit aufhielten, massenhaft in Gamestop-Aktien investierten. Die konzertierte Käufe von Kleinanlegern hatten die Hedgefonds so gezwungen, ihre Wetten auf einen Verfall der GameStop-Papiere aufzulösen. Dies bescherte den Titeln zeitweise ein Kursplus von mehr als 2000 Prozent.

Ein Comeback gab es schon Ende Februar nachdem die Papiere irgendwo zwischen 40 und 50 Dollar lagen bis ein zweiter heftiger Anstieg folgte, wenngleich die Kurse noch immer deutlich niedriger waren als Ende Januar. Zum Handelsschluss in New York hatte sich der Kurs der Gamestop-Papiere in der letzten Februarwoche auf mehr als 90 Dollar verdoppelt.

