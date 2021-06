Endlich wieder in die Beiz – Gäste geben im Restaurant mehr aus als vor Corona Die Gastronomie ist seit zwei Wochen geöffnet. Die Konsumlust bei den Schweizerinnen und Schweizern ist höher als im Jahr 2019, wie aktuelle Daten zeigen. Jon Mettler

Das sommerliche Wetter zieht die Schweizerinnen und Schweizer in die Restaurants. Foto: Pablo Gianinazzi

Wieder ein Mittagessen im Restaurant anstatt Take-away im Büro: Das schöne Sommerwetter erleichtert den Wirtinnen und Wirten die vollständige Öffnung ihrer Betriebe, die Aussenbereiche sind gut besetzt.

Seit dem letzten Tag im Mai sind die Restaurants in der Schweiz wieder geöffnet. Ausgabefreudige Gäste sorgen seither für eine Rückkehr zur Normalität – jedenfalls, was das Begleichen von Rechnungen betrifft, die mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlt werden. So übertrafen die Transaktionen in der Woche vom 31. Mai 2021 das Niveau von 2019, also die vergleichbare Periode im Jahr vor dem Ausbruch der Corona-Krise.