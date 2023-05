Ab ins Grüne! – Gärten à gogo Jetzt blüht es in den Parks und botanischen Gärten in ganz Europa. 10 Reisetipps von Lanzarote bis Tiflis – mal exotisch, mal poetisch, einmal sogar stachelig.

Pilgerstätte für Naturgartenfans: Der über 100 Jahre alte Park des deutschen Gartenpioniers Karl Foerster in Potsdam. Foto: Imago images/Steve Bauerschmidt

Alpengarten auf dem Schachen, Bayern

Bayerischer Chalet-Chic, international garniert: Auf dem Schachen gedeihen auf 1860 m ü. M. Berggewächse aus aller Welt. Foto: Andreas Gröger

Erst die Arbeit, dann die Botanik: 850 Höhenmeter sind es vom Wanderparkplatz Elmau, noch ein paar Meter mehr und eine hübsche Vier-Stunden-Wanderung von Garmisch-Partenkirchen aus über bequeme breite oder mal schmale unwirtliche Wege. Aber das Ziel, der Aussichtspunkt am Schachen im Wettersteingebirge, ist jeden Schweisstropfen wert. Denn dort steht nicht nur das sagenhafte Königshaus von Ludwig II., welches Besucher in den Orient entführt; in dessen Schatten liegt auch der Alpengarten Schachen. Und der nimmt einen sogar mit auf Weltreise.