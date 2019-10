Gähnende Leere

Kein KFC

Über vier Monate später also immer noch dieses triste Bild, diese verlassene Baustelle – und kein Mensch zu sehen, der daran etwas ändern würde. Was ist da los? Die Baloise, Besitzerin der Fläche, sagt: «Wir haben noch keinen neuen Mieter gefunden.» Das bisher geläufigste Gerücht, die amerikanische Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) wolle im Zuge ihrer Schweiz-Expansion auch an den Aeschenplatz ziehen, wurde dementiert. Und auch die Basler Versicherung sagt auf Anfrage: «Wir haben nie ein Angebot von KFC erhalten.» Selbst an der Spekulation, der Versicherungskonzern wünsche sich ausschliesslich ein kulinarisches Angebot, sei nichts dran.

Das amerikanische Franchise­unternehmen wäre auch kaum jener Mieter im Sinne der Ba­loise gewesen. Paul-Henri Guinand, Leiter Bewirtschaftung Immobilien und Direktionsmitglied der Basler Versicherung, sagt: «Wir wollen nicht irgendjemanden, sondern einen, der auch zum Gebäude passt.» Überaus wichtig sei zudem: Es soll eine nach­haltige Lösung sein. Die Baloise geniesst den Vorteil, dass sie es sich als grosser Immobilienplayer leisten kann, bei der Suche geduldig zu sein. Aber auch Guinand sagt klar, dass nun «zeitnah eine Lösung gefunden werden muss».

Denkmalgeschützte Fassade

Der ehemalige Hitzberger-Standort ist nämlich nicht die einzige Fläche der Alten Börse, die zu vermieten ist. Das Problem bei der ebenfalls frei stehenden Büro­fläche sei, dass die Raumaufteilung aufgrund der noch immer deutlich ersichtlichen «Börsenstruktur» nicht die weitreichend favorisierte ist, so Guinand.

Bei der Hitzberger-Fläche, wo ­zuvor übrigens auch schon Starbucks aufgegeben hatte, bergen sich andere Probleme: Aufgrund der denkmalgeschützten Fassade ist das Lokal von aussen schwer erkennbar, deswegen bietet es kaum Platz für Aussenwerbung. Kurz: Die Wahrnehmung ist medioker – obschon zentral gelegen, ist der Standort rund 50Meter ausserhalb des Bereichs, der als stark frequentiert und der Stadt zugerichtet bezeichnet werden kann. 50 Meter können für ein Dienstleistungsgeschäft Himmel oder Hölle ausmachen.

Die Bewirtschaftung an diesem Verkehrsknotenpunkt ist in der Tat nicht einfach. Es gibt wohl nur wenige, die extra aus der Innenstadt für ein Zmittag oder etwa auch zum Shoppen an den Aeschenplatz kommen, wo es ausser einem bemerkens­werten Wust an Verkehrsteilnehmern relativ wenig zu sehen gibt. Die Baloise bleibt aber guten Mutes: «Wir gehen davon aus, bald nachhaltige Mieter zu finden.»