Boxkampf am Freitagabend – Gabriela Timar kämpft in Basel um ihren ersten Titel Am Freitag kämpft die Basler Sportlerin des Jahres 2022 im Volkshaus um den EM-Gürtel. Ein Sieg wäre nicht nur für sie bedeutsam, sonder auch für den Boxclub Basel. Tilman Pauls

Die 36-jährige Boxerin Gabriela Timar kämpft an diesem Freitag im Basler Volkshaus um ihren ersten EM-Titel. Foto: Stefan Bohrer (Keystone)

Gabriela Timar sitzt auf einer Bank vor dem Keller des Boxclubs Basel. Die Sonne scheint, es ist Ostersonntag, mit dem kleinen Schönheitsfehler allerdings, dass der Terminplan einer Boxerin keine Rücksicht auf so was wie Feiertage nimmt. «Keine Ostern für mich in diesem Jahr», sagt Timar, «ich muss trainieren.» Aber sie kennt das ja, Weihnachten musste sie auch schon wegen eines Kampfes sausen lassen.

Sport bedeutet Verzicht, das hat Timar nicht erst in diesen Wochen gelernt. Seit acht Jahren steht sie nun schon im Ring. Im Dezember 2018 hatte sie ihren ersten Profikampf, und jetzt will sie – neun Kämpfe, acht Siege und eine Niederlage später – ihren ersten Titel: Am Freitag trifft die 36-Jährige im Volkshaus auf Giorgia Scolastri aus Italien. Es geht um den EM-Titel der European Boxing Union (EBU) im Leichtfliegengewicht.

Ihren letzten Kampf gewann Gabriela Timar gegen die Thailänderin Saowaluk Narrpangsri im Dezember beim «Boxing Day» in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Seit Dezember bereitet sich Timar auf den Kampf vor, eigentlich schon ein bisschen länger. Im letzten Mai hat sie in Calais ihren ersten Titelkampf bestritten, den sie nach Punkten verlor. Auch das war gewissermassen schon Vorbereitung auf diesen Freitag, denn so was wie einen Titelkampf muss man mal erlebt haben. «Das kannst du nicht im Training simulieren», sagt Timar.

Mit dieser Erfahrung steigt sie in den Ring. Sie weiss jetzt, wie das ist, wenn man um einen Gürtel kämpft. Sie weiss, wie das ist mit der Aufregung, der Anspannung, den Abläufen. Und trotzdem kann man ihren zehnten Profikampf nicht mit dem Duell damals in Calais vergleichen.

Die Familie schaut zu – zum ersten Mal

Schon die letzten Wochen waren anders als sonst. «Es war eine neue Intensität», sagt Timars Trainer Angelo Gallina. Immer wieder sind vor, während oder nach den Einheiten Tränen geflossen. Aus Enttäuschung, aus Wut, aus Frust oder aus Erschöpfung. «Da kommt dann ein ganzer Cocktail an Emotionen nach oben», sagt Timar. Aber nicht nur das macht diesen Kampf für sie so speziell.

Zum ersten Mal werden auch ihre drei Geschwister dabei sein, wenn die Jüngste in den Ring steigt. Die Familie aus Rumänien hat sich inzwischen in Europa verteilt: Schweiz, Deutschland, Belgien. Aber dieses Mal sind sie alle dabei. «Meine Geschwister interessieren sich eigentlich nicht fürs Boxen», sagt Timar, «darum habe ich ihnen auch nichts gesagt. Aber sie haben es im Internet gesehen.»

Timar will sich nicht mit dem Gedanken beschäftigen, was wäre, wenn sie wirklich zum ersten Mal in ihrer Karriere einen Titel gewinnen sollte. «Ich gehe immer davon aus, dass ich gewinne. Aber ich denke nicht darüber nach. Das mache ich dann ab Samstagmorgen», sagt sie. Aber was wäre das für ein Jahr für sie? Im Januar ist sie zur Basler Sportlerin des Jahres gewählt worden. Und jetzt könnte der erste Titel folgen.

Für Timar wäre es in erster Linie die Belohnung für all die Jahre der harten Arbeit. Für all den Aufwand, den niemand sieht. Die Fahrten nach Frankfurt zum Beispiel, wo sie sich auf den EM-Kampf vorbereitet hat. «Es wäre ein bisschen Wiedergutmachung für das, was mein Trainer und ich in den letzten Jahren investiert haben», sagt sie. Aber auch für den gesamten Boxclub wäre es etwas Besonderes.

Der Club steht kurz vor seinem 100. Geburtstag, und nach 30 Jahren Frauenboxen in Basel wäre Timar die erste Europameisterin des Boxclubs. «Natürlich würde ich mich auch für den ganzen Club freuen, der mich immer so grossartig unterstützt», sagt Timar. Das sind grosse Aussichten. Und was ist angesichts dieser Möglichkeiten schon ein verplanter Ostersonntag?

