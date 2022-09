Gasleitung von Russland nach Deutschland – Gab es einen Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines? Kurz hintereinander schlagen Nord Stream 1 und 2 leck, deutsche Behörden vermuten gezielte Sabotage als Grund. Wer wäre dazu fähig und hätte ein Interesse daran? Dominique Eigenmann aus Berlin

Die vermaledeiten Röhren: Anlandestelle von Nord Stream 1 im deutschen Lubmin, unweit der polnischen Grenze an der Ostsee. Foto: Odd Andersen (AFP)

Aus der Ostsee blubbert Methan. Erst meldeten dänische Schifffahrtsbehörden ein grosses Leck an der erst vor kurzem fertiggestellten Erdgaspipeline Nord Stream 2, danach schwedische Behörden Lecks an den zwei Röhren der älteren Schwester Nord Stream 1. Der Gasaustritt sei gefährlich, erklärten die Ämter, und richteten in der Nähe der dänischen Insel Bornholm Sperrzonen für Schiffe und Flugzeuge ein.