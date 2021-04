Tödlicher Unfall in Basel – Fussgängerin wird von Auto erfasst und stirbt Das Unglück ereignete sich am frühen Freitagnachmittag bei einem Fussgängerstreifen an der Bäumlihofstrasse.

Die Autolenkerin kam von der Hirzbrunnenstrasse angefahren (oben rechts im Bild) und erfasste nach dem Abbiegen eine Fussgängerin beim Zebrastreifen (links im Bild). Foto: Simon Bordier

Nach einem Verkehrsunfall in der Bäumlihofstrasse ist am frühen Freitagnachmittag eine Fussgängerin gestorben, wie die Basler Polizei am Freitag schreibt. Der genaue Unfallhergang sei unklar.

Der Unfall habe sich kurz nach 13 Uhr beim Fussgängerstreifen auf der Höhe der Liegenschaft Nr. 132 ereignet. «Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei erfasste das Fahrzeug einer 31-jährigen Lenkerin, die nach einem Stopp von der Hirzbrunnenstrasse nach rechts abbiegen wollte, dort eine Fussgängerin», heisst es in einem Communiqué.

Zur Hilfe geeilte Personen hätten begonnen, die Frau bis zum Eintreffen der Sanität und des Notarztes zu reanimieren. Die noch nicht identifizierte Frau sei jedoch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen.

Die Kantonspolizei mass bei der Lenkerin 0.0 mg/l Atemalkoholgehalt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut-/Urinprobe verfügt. Für die Betreuung anwesender Personen wurde ein Team des Sozialdiensts der Kantonspolizei aufgeboten. Die sperrte die Strasse in Richtung Riehen während der Unfallaufnahme. Es werden Zeugen gesucht.

bor

