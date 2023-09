Fussgänger vs. Velos – «Es schadet unserer Sache, wenn man Velofahrende hasst» Sind Velofahrende gesetzlose Rüpel, die ungestraft davonkommen? Wir sind dem Vorwurf auf den Grund gegangen und haben unter anderem mit Pro Velo Basel nach Lösungen gesucht. Nina Jecker

Im Bild ist ein Velofahrer unerlaubt unterwegs. Solche Verstösse sorgen für viel Ärger bei Fussgängerinnen und Fussgängern. Foto: Dominik Plüss

Der Schwerpunkt «Basel und das Velo» aus dieser Redaktion stösst auf grosses Interesse und führt zu zahlreichen Kommentaren. Ein Punkt, der immer wieder zur Sprache kommt, ist das Verhältnis zwischen Velofahrenden und Fussgängern. Die Rede ist bei einigen von der «Kampfzone Trottoir», «Lebensgefahr» und einer «Polizei, die die Velo-Kamikaze gewähren lässt».

Wir haben das zum Anlass genommen, den Konflikt, der da offenbar besteht, genauer anzuschauen. Aber zuerst gibt es einige Zahlen und Fakten.

In Basel-Stadt wird genau erfasst, wie viele Velofahrerinnen und Velofahrer aufgrund welcher Delikte gebüsst werden. Auch die Anzahl Unfälle, bei denen sowohl Velos als auch Fussgänger involviert waren, sind aufgeführt.

«Ich glaube nicht, dass es bei den Velofahrenden mehr Personen gibt, die sich nicht an die Regeln halten, als bei anderen Gruppen.» Anina Ineichen, Co-Präsidentin Pro Velo beider Basel

Was sagt die Statistik zum Vorwurf, Velofahrende kämen in der Regel ungestraft davon? Eine Aussage, die man bei der Polizei übrigens vehement bestreitet. Im letzten Jahr sind 2022 Ordnungsbussen gegen Velofahrende ausgesprochen worden, im Jahr davor waren es rund 2200 und noch ein Jahr davor 3500. Pro Tag werden also in Basel durchschnittlich zwischen fünf und zehn Velofahrende gebüsst – unter anderem wegen Fahrens auf dem Trottoir, Fahrens ohne Licht und, in besonders vielen Fällen, wegen Nichtbeachtung einer roten Ampel.

Autofahrende bekamen in denselben Zeiträumen fast 100-mal mehr Bussen. In den meisten Fällen, weil sie zu schnell unterwegs waren. Der motorisierte Individualverkehr scheint also tatsächlich stärker im Fokus der Polizei zu stehen als die Velos. Gleichzeitig wird deutlich, dass durchaus auch Autofahrende die Verkehrsregeln brechen.

Mehr Fussgängerunfälle mit Autos als mit Velos

Anina Ineichen ist Co-Präsidentin von Pro Velo beider Basel. Sie sagt: «Ich glaube nicht, dass es bei den Velofahrenden mehr Personen gibt, die sich nicht an die Regeln halten, als bei anderen Gruppen.» Aber woher kommt denn diese Wahrnehmung? Ineichen sieht mehrere Ursachen: In Basel setze man zunehmend Velomassnahmen um, bei denen Velos und Fussgänger sich den Raum teilen müssten und nur ungenügend voneinander abgetrennt seien. «Das schafft eine neue Konfliktlinie, die wir nicht gutheissen.»

Ein weiterer Punkt, der zu Streitigkeiten führen könne, sei die neue Bundesregelung, nach der Kinder bis 12 Jahre mit dem Velo auf dem Trottoir fahren dürfen. «Kinder in diesem Alter haben schon grosse Velos und sind schnell unterwegs. Es ist klar, dass das besonders bei älteren Menschen Ängste auslösen kann. Ausserdem wissen wohl viele Leute gar nicht, dass es erlaubt ist, und sehen Gesetzesbrüche, wo keine sind.» Pro Velo ist deshalb nicht begeistert von der Trottoir-Regel. «Aber aktuell ist sie notwendig, weil die Basler Strassen für Kinder auf dem Velo zu gefährlich sind.»

Ineichen räumt ein, dass die Trottoirs auch von Erwachsenen immer wieder gern genutzt werden, vor allem für die sogenannte letzte Meile. «Viele fahren dort aufs Trottoir, wo es am einfachsten ist, und bleiben dann für die letzten Meter bis zu ihrem Ziel darauf. Das ist ein Problem.»

Die Unfallstatistik zeigt nicht, wie häufig Velofahrende tatsächlich Unfälle mit Fussgängern verursachen. Man sieht lediglich, wie oft sowohl Fussgänger als auch Velos in einen Unfall verwickelt waren. Im Jahr 2022 ist das neunmal vorgekommen, im Vorjahr waren es acht Einträge. Die Kategorie beinhaltet aber auch Vorfälle, bei denen beispielsweise ein Auto eine Fussgängerin angefahren hat, worauf dann noch ein Velofahrer ins stehende Fahrzeug geprallt ist.

Schaut man zum Vergleich die Unfälle an, an denen nur Fussgänger und Autofahrer beteiligt waren, erscheinen 43 Einträge aus dem Jahr 2022, in elf Fällen wurde jemand schwer verletzt.

Pro Velo und die Polizei setzten sich immer wieder für mehr Rücksicht ein, beteuern beide Stellen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt ist aktuell mit der Kampagne «Fair im Verkehr» unterwegs. Anina Ineichen verweist auf die Velo-«Charta für fussgängerfreundliches Velofahren», die man 2018 gemeinsam mit dem VCS beider Basel und der Organisation Fussverkehr Region Basel lanciert habe. Darin steht unter anderem, man solle das Trottoir den Fussgängern überlassen, auf Betagte und Kinder besondere Rücksicht nehmen und am Fussgängerstreifen konsequent anhalten. «Es schadet unserer Sache, wenn man Velofahrende hasst», sagt Ineichen deutlich.

Mobilitätsforscher Alex Erath von der Fachhochschule Nordwestschweiz kennt die Problematik. «Es gibt in der Stadt Basel einige Orte, wo Konflikte zwischen dem Fuss- und dem Veloverkehr aufgrund der Verkehrsführung und der Strassenraumgestaltung vorprogrammiert sind», pflichtet er Ineichen bei. Beispiele seien der Centralbahnplatz, die Situationen um den Barfi und den Marktplatz und auch entlang des Kleinbasler Rheinufers. Diese würden sich dadurch auszeichnen, dass sie rege vom Fuss- und Veloverkehr frequentiert würden, beide Verkehrsarten aber zumindest teilweise die gleichen Strassenflächen nutzten. «Gefährlich wird es bei geringen Sichtweiten und wenn Velos mit hohen Geschwindigkeiten fahren.»

Wo eine getrennte Führung nicht sinnvoll möglich sei, müsse die Gestaltung den Velofahrenden zu verstehen geben, dass der Fussverkehr Vorrang habe. «Im Bereich des Marktplatzes ist die Strassenraumgestaltung beispielsweise noch auf den Autoverkehr ausgelegt, obwohl dort die Verkehrsflächen seit 2011 als Begegnungszone betrieben werden», sagt Erath. Hier wie auch beim Barfi böten sich im Rahmen einer Umgestaltung Möglichkeiten, die bestehenden Konflikte zu entschärfen.

Professor Alex Erath auf dem Velo im Brunngässlein. Foto: Kostas Maros

Für den Experten ist klar: Wer weniger Regelbrüche durch Velofahrende will, muss für eine sichere Strassen- und Veloinfrastruktur sorgen. Videobasierte Beobachtungen würden zeigen, dass Velofahrende in Kreuzungssituationen dreimal häufiger aufs Trottoir ausweichen oder anderweitig Verkehrsregeln missachten würden, wenn die Kreuzung keine Sicherheitsräume für Velofahrende aufweise.

Neben planerischen Massnahmen, das betont auch Erath, sei aber Empathie gefordert. «Dann sollte einfach zu verstehen sein, wie sich die jeweils schwächeren Verkehrsteilnehmenden fühlen, wenn man mit dem Velo oder dem Auto auf seinem Vortritt beharrt oder Verkehrsregeln übertritt.»

