WC-Problem auf Basler Sportanlage – Fussballspieler sind zum Wildpinkeln gezwungen Eine ungeschickte Planung hat zur Folge, dass der Toilettengang auf dem Fussballplatz Schorenmatte zum Privileg verkommt. Es ist nicht das einzige Problem auf der Sportanlage. Katrin Hauser

Sie sind unzufrieden mit der Situation auf der Sportanlage: Spieler Luca Schmid, Sportchef Reto Maurer, SP-Grossrat Mahir Kabakci und Philipp Stamm, Clubheft-Verantwortlicher des VfR Kleinhüningen (von links nach rechts). Foto: Kostas Maros

Die Trainer und Spieler auf der Schorenmatte üben sich derzeit nicht nur im Fussballspiel, sondern auch in der Kontrolle menschlicher Bedürfnisse. Denn auf der neu gebauten Sportanlage wird der Toilettengang zu einem Privileg. Er ist nur an vier Tagen die Woche möglich, wie Spieler Luca Schmid vor Ort bestätigt: «Wenn wir montags Training haben, sind die Toiletten geschlossen.» Diese seien nur dienstags, donnerstags und am Wochenende geöffnet. Der Trainingsbetrieb aber findet die ganze Woche über statt.

Wen die Blase zu sehr drückt, geht wildpinkeln. Oder wie SP-Grossrat Mahir Kabakci es im Grossen Rat ausdrückte: «Die Spielerinnen und Spieler des VfR Kleinhüningen müssen ihr Geschäft in den Langen Erlen erledigen.» Kabakci prangerte in der vergangenen Session an, dass eine Sportanlage für rund sieben Millionen Franken eine solch grobe Fehlplanung aufweise.