Weltmeister von 1986 – Fussball-Legende Diego Maradona ist verstorben Gemäss übereinstimmenden Medienberichten ist die Fussball-Legende Diego Maradona am Mittwoch nach einem Herzinfarkt verstorben. Laura Inderbitzin UPDATE FOLGT

Diego Maradona wurde 60 Jahre alt. Foto: Keystone

Gemäss übereinstimmenden argentinischen Medienberichten ist Diego Armando Maradona im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben.

Maradona gilt als einer der grössten Fussballer der Geschichte. Er feierte insbesondere in Italien mit Napoli zwischen 1984 und 1991 seine grössten Erfolge und führte das Team zu zwei Meistertiteln. Mit der argentinischen Nationalmannschaft gewann er 1986 die Weltmeisterschaft. Im Viertelfinal erzielte er dort das wohl berühmteste Tor der Fussball-Geschichte mit der Hand, mit seiner selbst betitelten «Hand Gottes». Insgesamt nahm er an vier WM-Turnieren teil und erzielte in 91 Länderspielen 34 Tore.

Auch neben dem Platz war Maradona eine schillernde Persönlichkeit. Der Argentinier sorgte immer wieder für Eskapaden: Mit Drogen, Frauen und auch Waffen machte er sich das Leben schwer.

Zuletzt hatte Maradona mit seiner Gesundheit arg zu kämpfen. Der 60-Jährige musste mehrmals ins Spital und liess sich erst vor drei Wochen ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernen.