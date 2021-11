20 Jahre Einkaufen im St.-Jakob-Park – Fussball und Shopping in Kombination

Herausforderungen unterschiedlicher Art erlebe ich immer wieder im Zusammenhang mit unserer sogenannten Mantelnutzung. Wir haben ein Fussballstadion, eine Altersresidenz und ein Shoppingcenter unter einem Dach. Hier ist es wichtig, eine attraktive Kombination aus Fussball und Shopping zu erreichen, damit es uns gelingt, beide Anspruchsgruppen zufriedenzustellen. Das gelingt uns sehr gut. In den zehn Jahren, seit ich hier bin, gab es nur ein einziges Mal die Vorgabe, das Center aus Sicherheitsgründen zu schliessen. Das war, als 2016 der Europa-League-Final hier in Basel stattfand.

In gewissen Bereichen merkt man das sicher. Aber wir wissen auch, dass unseren Besucherinnen und Besuchern der persönliche Kontakt wichtig ist, dass sie gerne unter die Leute gehen, die Erlebniswelt unseres Shoppingcenters schätzen und es mögen, Produkte vor Ort an- und auszuprobieren. Daher sind wir nach wie vor gut unterwegs, trotz Corona und Onlinehandel.

Welche Einkaufstrends sehen Sie für die nächsten Jahre?

Der Trend zu «Click and Collect» wird sich sicher fortsetzen. Das bedeutet für uns, dass wir gar nicht so viel Ware vor Ort an Lager haben müssen. Oder der Kunde probiert etwas im Laden, lässt es sich aber zur gewünschten Zeit mittels Drohne oder auf anderem Weg liefern, statt es gleich selber mitzunehmen. Das würde bedeuten, dass Läden kleiner werden und dass wir als Shoppingcenter noch mehr Ladenfläche zur Verfügung hätten und so die Angebotsvielfalt vergrössern könnten.