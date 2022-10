Serie A: Milan und Inter gewinnen

Der kleine Brahim Diaz spielt für die AC Milan gegen Monza gross auf. Wie schon gegen Juventus schnappt sich der 1.71-Meter grosse Spanier den Ball an der Mittellinie, sprintet mit einem Sololauf an allen Gegenspielern vorbei und schiebt ein (16.). Beim zweiten Tor in der 41. Minute netzt Diaz aus der Drehung im unteren weiten Eck ein. In der 52. Minute muss der Matchwinner dann mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt werden. Divock Origi trifft in der 65. Minute zum 3:0. Mit einem sehenswerten Freistoss gelingt Filippo Ranocchia noch der Anschlusstreffer (70.), Rafael Leao sorgt in der 84. Minute mit dem 4:1 für den Schlusspunkt.

Die Fiorentina kämpft sich gegen Inter Mailand zweimal zurück und steht am Schluss dennoch mit leeren Händen da. Ein Herantasten gibt es in Florenz für Inter Mailand nicht. Bereits in der zweiten Minute - beim ersten Ballgewinn wohlbemerkt - stürmt Nicolo Barella aufs Tor der Fiorentina und schiebt im Fallen ins untere Eck ein. Nach einem Konter lässt Lautaro Martinez die Florenzer Defensive alt aussehen und trifft zum 2:0 (15.). Ex-Basler Arthur Cabral markiert nach einer Halbenstunde vom Punkt den Anschlusstreffer. Nach einer Stunde ist dann die Aufholjagd perfekt: Jonathan Ikone gleicht zum 2:2 aus. Allerdings hält dieses Resultat nur kurze Zeit, schon in der 73. Minute verwertet Martinez einen Foulelfmeter für Inter. Wenige Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit ist es dann Luka Jovic, der per Volley zum 3:3-Ausgleich einnetzt. Es kommt noch dramatischer: In der 95. Minute trifft Henrikh Mkhitaryan zum Sieg für Inter. Der Armenier kommt gar allerdings nicht in Ballbesitz, sondern wird lediglich vom Fiorentinas Lorenzo Venuti abgeschossen, so dass der Ball ins Tor prallt.(gae)