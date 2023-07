Serie A: Milan verpflichtet Pulisic

Der Wechsel von Christian Pulisic zur AC Milan ist perfekt. Der italienische Erstligist gab am Donnerstagabend den sich seit geraumer Zeit anbahnenden Transfer offiziell bekannt. Demnach unterschrieb der 24-jährige US-Amerikaner einen Vertrag bis Ende Juni 2027 mit einer Option für eine weitere Saison.

Pulisic erhält bei den Rossoneri die Trikotnummer 11. Laut Medienberichten soll Milan rund 22 Millionen Euro Ablöse an den englischen Premier-League-Club Chelsea überweisen. Der US-Nationalspieler war 2019 für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Chelsea gewechselt. Für die Londoner bestritt er in der vergangenen Saison 24 Partien in der Premier League, dabei gelang ihm ein Tor.

Christian Pulisic will neu für die AC Milan jubeln. Foto: Ian Walton (Keystone)

Bereits am Mittwoch hatten die Mailänder auf Instagram ein Video von der Ankunft des Offensivspielers am Flughafen Malpensa in Mailand veröffentlicht und es mit dem Kommentar versehen: «Touchdown in Milan». «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin begeistert. Ich freue mich darauf, bei diesem historischen Verein zu starten», hatte Pulisic zu wartenden Reportern gesagt. «Es ist legendär und ich freue mich wirklich, hierherzukommen und zu versuchen, hier einige Titel zu gewinnen.» (DPA)