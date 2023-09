Fusionen wegen Mitgliederschwund und Geldmangel – Das Oberbaselbiet bekommt drei Grosskirchgemeinden Demografische Probleme sowie finanzielle Vorgaben der Landeskirche zwingen immer mehr reformierte Baselbieter Kirchgemeinden zu Fusionen. Simon Erlanger

Die reformierte Kirche St. Niklaus in Oltingen ist seit 1296 nachgewiesen. Jetzt soll sie Teil einer fusionierten Grossgemeinde werden. Foto: zVg

Im Oberbaselbiet sollen per 1. Januar 2025 durch Fusionen gleich drei neue reformierte Grosskirchgemeinden entstehen. Das meldet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag. So hätten die beiden Kirchgemeinden «Sissach-Böckten-Diepflingen-Itingen-Thürnen» und «Wintersingen-Nusshof» sowie die Kirchgemeinden Waldenburg und Langenbruck bereits ein Zusammengehen beschlossen. Diesbezügliche Verhandlungen sollen aufgenommen werden. Eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines Fusionsvertrags, einer neuen Kirchgemeindeordnung und eines Fusionsfahrplans wurde eingesetzt.

Drei Kirchen kommen unter ein Dach

Ausserdem planten im Bezirk Sissach die Kirchgemeinden «Anwil-Oltingen-Wenslingen, Rothenfluh» und «Kilchberg-Rünenberg-Zeglingen» die Fusion, berichtet die «Volksstimme». Nicht weniger als sieben politische Gemeinden mit drei Kirchen würden dann dort eine einzige Kirchgemeinde bilden. Eigentlich seien es acht Dörfer. Die reformierte Kirchgemeinde des solothurnischen Kienberg sei jetzt schon mit Rothenfluh assoziiert. Weil Kienberg aber ausserkantonal liege, sei eine Fusion juristisch nicht möglich. Hingegen könne Kienberg nach der Fusion mit einem neuen Vertrag wieder assoziiert werden, sagt Peter Imhof, Kirchenpflegepräsident von Oltingen-Wenslingen-Anwil und Vorsitzender der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Grossfusion, zur «Volkstimme».

Synergien sollen genutzt werden

Für die Fusionen gebe es zwei Gründe: «Zum einen der stetige Mitgliederschwund und zum anderen die restriktiven finanziellen Vorgaben der Landeskirche, die Zusammenschlüsse notwendig machen», zitiert die «Volksstimme» Peter Imhof. So bestimme die kantonale Kirchenordnung von 2021, dass eine Kirchgemeinde pro 1500 Mitglieder Anspruch auf eine 100-Prozent-Pfarrstelle habe. Daher führe an der Fusion kein Weg vorbei. Es gehe um die Schaffung von Synergien angesichts schrumpfender Mitgliederzahlen. Widerstand gegen die Fusionspläne gibt es bis jetzt kaum.

