Entgleisung im Basler Parlament – Furlano fragt Trachsel: «Haben Sie jemals einen IQ-Test gemacht?» Die Polarisierung der Gesellschaft in der vierten Corona-Welle spiegelt sich auch im Basler Grossen Rat wider: Bei einer Debatte über Gratistests liegen die Nerven blank. Jan Amsler

«Die Emotionen haben obsiegt», rechtfertigt sich Raoul Furlano , hier anlässlich eines Zunftanlasses zu sehen. Archivbild: Nicole Pont

In Debatten um die Corona-Politik gehen die Wogen hoch, so auch am Mittwoch im Grossen Rat von Basel-Stadt bei der Frage, ob die Covid-Tests im Kanton wieder kostenlos sein sollen. LDP-Fraktionschef Raoul Furlano (58) verliert die Nerven: «Haben Sie jemals einen IQ-Test gemacht?», fragt er den SVPler David Trachsel (26), den Urheber des entsprechenden Vorstosses, nach dessen Votum. Eine Stimmung kommt auf, die in der vierten Welle verstärkt zu spüren ist: Gehässige Diskussionen, persönliche Angriffe unter der Gürtellinie – ein Konsens scheint unmöglich.