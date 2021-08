Einkehren: Schlüssel Waldenburg - Fulminantes Geschmackserlebnis im Augenwinkel Napoleons

Das historische Gasthaus zum Schlüssel mitten im Städtchen Waldenburg, erbaut 1436, hat buchstäblich Geschichte geschrieben. Am 18. November 1797 ist der Mann der Stunde, General Napoleon Bonaparte (1769–1821), hier mit seiner Entourage abgestiegen, hat diniert und genächtigt. So wird das Haus für viele Jahrzehnte zu Hotel des Clefs umbenannt. An den populären Kriegsfürsten erinnert noch heute das Napoleon-Stübli im Schlüssel. Und noch heute werden in diesem Stübli oft Prominente von nah und fern verwöhnt, zum Beispiel «Plättlileger» DJ Antoine.

Der gebürtige Mailänder Daniele Verardi bringt Erfahrung und den Duft der grossen weiten Welt ins Waldenburgertal. Seine Grossmutter und seine Mama hätten in ihm früh die Leidenschaft fürs Kochen entfacht, berichtet er uns. Sein Werdegang ist abenteuerlich: Nach der Grundschule lernt er in einem Restaurant im Piemont, danach geht er mit 17 Jahren für vier Saisons nach Sardinien, um dort in einer Millionärsvilla in Porto Cervo zu arbeiten. Da lernt er das pralle Jetset-Leben kennen mit Jacht, Luxus und VIPs. Sein Kommentar: «Es war eine geile Zeit!» Seine Lern- und Wanderjahre führen ihn im Alter von 20 Jahren nach Manhattan, Paris, Ägypten, Spanien und bis in die Schweiz. Bis er sich zu Beginn des Jahres 2020 in den Schlüssel verliebt und beschliesst, zum ersten Mal eigener Herr und Meister zu sein, ist er Küchenchef im Basler Fiorentina direkt am Rhein.