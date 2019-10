Fürs Leben ernten

Wenn der Garten im Herbst viel Ertrag abwirft, kann dies für manche Hausbesitzer zur Be­lastung werden, wenn sie selber nicht mehr ernten können und zuschauen müssen, wie das Obst langsam verrottet. Die Lösungfür dieses Food-Waste-Problem bringt die Sammlerei – ein Verein, der seit 2017 kostenlos Früchte in Privatgärten in und um Basel erntet. Die Mithelfer dieses Inklusionsprojekts sind Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung leben und im ersten Arbeitsmarkt nicht Fuss fassen können. In der Sammlerei können sie ohne Leistungsdruck an einem Arbeitsprozess teilnehmen.