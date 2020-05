Vorstellung – Fürs kleine Abenteuer zwischendurch Mit der neuen F 900 XR im Adventure Sport Segment baut BMW Motorrad sein Produktangebot für die in der Schweiz boomende Mittelklasse weiter aus. Dieter Liechti

Die neue BMW F 900 XR überzeugt durch ihre Ausgewogenheit und die Allrounderqualitäten: Sportliches Fahren macht genauso viel Spass wie gemütliches Cruisen. BMW Das Windschild ist locker einhändig zu verstellen und bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter. BMW Auch die F 900 XR verfügt über das aktuelle Farb-TFT-Display von BMW als zentrale Informationsquelle im Cockpit. BMW 1 / 4

Während Jahren sorgte die BMW S 1000 XR für Aufsehen: Denn als XR-Pilot konnte man trotz immerhin 160 PS völlig entspannt und aufrecht sitzend um die Kurven wetzen. Doch weil 160 PS nicht unbedingt jedermanns Sache sind, hat BMW das erfolgreiche Konzept des «Abenteuertöffs für Asphalt» zwar weiterentwickelt, aber auch in einer Klasse tiefer neu lanciert. Die BMW F 900 XR ist eines der spannendsten Bikes der boomenden Mittelklasse. Oder wie es BMW verspricht: «XR steht für die kompromisslose Verbindung von Sportlichkeit und Langstreckenperformance: Adrenalin über Tage, Kurve für Kurve.»

BMW F 900 XR Infos einblenden Motor: Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor mit 895 cm³ Hubraum, 77 kW/105 PS, 92 Nm bei 6500 U/min, 6 Gänge

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor mit 895 cm³ Hubraum, 77 kW/105 PS, 92 Nm bei 6500 U/min, 6 Gänge Fahrwerk: Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise, Upside-down-Telegabel vorn, Aluminium-Zweiarmschwinge hinten, Gasdruck-Zentralfederbein. Leichtmetallgussräder mit Bereifung 120/70 ZR 17 vorn und 180/55 ZR 17 hinten.

Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise, Upside-down-Telegabel vorn, Aluminium-Zweiarmschwinge hinten, Gasdruck-Zentralfederbein. Leichtmetallgussräder mit Bereifung 120/70 ZR 17 vorn und 180/55 ZR 17 hinten. Bremsen: Doppelscheibenbremse 32 cm vorn, Einscheibenbremse 26,5 cm hinten

Doppelscheibenbremse 32 cm vorn, Einscheibenbremse 26,5 cm hinten Assistenzsysteme: ABS, Antischlupfkontrolle, zwei Fahrprogramme, automatische Blinkerrückstellung, Kurven-ABS, Riding Modes Pro, Traktionskontrolle, Keyless Ride

ABS, Antischlupfkontrolle, zwei Fahrprogramme, automatische Blinkerrückstellung, Kurven-ABS, Riding Modes Pro, Traktionskontrolle, Keyless Ride Masse und Gewichte: Radstand 152,1 cm, Sitzhöhe 82,5 cm, Gewicht fahrfertig 219 kg. Tankinhalt 15,5 Liter, Normverbrauch 4,2 l/100 km

Radstand 152,1 cm, Sitzhöhe 82,5 cm, Gewicht fahrfertig 219 kg. Tankinhalt 15,5 Liter, Normverbrauch 4,2 l/100 km Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h 3,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h

0 bis 100 km/h 3,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h Preis: ab 12'300 Franken BMW F 900 XR: 105 PS und jede Menge Fahrspass ab 12 300 Franken. BMW

Und das Motorrad hält, was die Marketingstrategen versprechen. Angetrieben von einem neuen Zweizylinder-Reihenmotor, der aus dem bisherigen Triebwerk der F 850 GS hervorgegangen ist, steht der Neuling mit 77 kW/105 PS und einem Drehmoment von 92 Nm am Start. Der bullig antretende Motor nimmt das Gas ausgesprochen sanft und gut kontrollierbar an, lässt kaum Vibrationen spüren. Doch wenn es sein muss, dreht er so vehement hoch, dass man beim ersten Antritt fast erschrickt. Keine Frage: BMW ist mit diesem Triebwerk ein ausgezeichneter Motor gelungen, der nicht nur bei der Performance punktet, sondern auch beim Realverbrauch – knapp fünf Liter sind für dieses Kraftpaket ein hervorragender Wert. Und dank speziell gewählter Zündabstände klingt der Twin auch richtig gut, ohne unanständig zu sein.

Mit 220 Kilogramm ist die F 900 XR leicht genug, um sich auch von weniger erfahrenen Piloten problemlos beherrschen zu lassen. Und obwohl sich auf ihr gross gewachsene Männer sehr wohl fühlen, eignet sich das Adventure-Bike auch für kleinere Fahrerinnen und Fahrer, zumal BMW ein breites Angebot an niedrigeren und höheren Sitzbänken – von 77,5 bis 87 Zentimeter – bereithält. Dank der guten Sitzposition mit aufrechtem Oberkörper, der vorteilhaften Gewichtsverteilung und der passenden Lenkerbreite fällt das Einlenken in Kurven und das sportliche Durchwedeln kurvenreicher Strecken mit der neuen F 900 XR leicht.

B wie Boom bei BMW Infos einblenden Auch 2019 hat BMW Motorrad mehr Motorräder und Scooter verkauft als je zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Auslieferungen um 5,8 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr weltweit 175’162 Fahrzeuge ausgeliefert. Garanten für das erneute Rekordjahr waren vor allem die Markteinführungen von sieben neuen Modellen. Für das laufende Jahr versprechen die Münchner «hochemotionale und innovative neue Produkte», darunter die F 900 XR. (red)

Das gilt auch für die Bremsen, die auf gewohnt hohem BMW-Niveau funktionieren. Mit den grossen Doppelscheibenbremsen verzögert das Motorrad sicher und überzeugt ebenso wie das dezente Regelverhalten des ABS. Quasi einen Quantensprung hat BMW bei der Abstimmung des optionalen Schaltassistenten gemacht: Gangwechsel ohne das Ziehen des Kupplungshebels funktionieren bei dem neuen Motorrad auch bei wenig Gas geschmeidig, zudem ist die Kupplung sehr leichtgängig und präzise zu bedienen.

Auch die F 900 XR verfügt über das aktuelle Farb-TFT-Display von BMW als zentrale Informationsquelle im Cockpit. Die Anzeige ist wie gewohnt übersichtlich, die Geschwindigkeit jederzeit leicht ablesbar. Weitere Informationen können zusätzlich im Display angezeigt werden, wobei man den Anzeigemodus nicht unbedingt in schnellen Kurvenkombinationen wechseln sollte. Aber mit ein wenig Routine ist das am Lenkerteil verbaute Drehrad zur Einstellung gut bedienbar. Ergonomie und Fahrkomfort sind seit Jahren traditionelle Stärken von BMW-Bikes, da macht die F 900 XR keine Ausnahme: Die Sitzposition ist top, das Windschild ist locker einhändig zu verstellen und bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter. So ausgerüstet, lassen sich auch lange Strecken komfortabel zurücklegen. Aber wer mit der neusten BMW das Abenteuer am Mittelmeer sucht, muss sich bewusst sein, dass die Tankwarnleuchte nach etwa 250 Kilometern zur Pause zwingt. Was im Auto nervt, macht auf dem Motorrad Sinn – denn regelmässige Pausen auf langen Strecken schärfen auch die Aufmerksamkeit des Fahrers.

So oder so überzeugt die neue F 900 XR durch ihre Ausgewogenheit und die Allrounderqualitäten: Aktives, sportliches Fahren macht genauso viel Spass, wie komfortorientiertes Gleiten oder gemütliches Cruisen.

Markt bricht wegen Corona ein Infos einblenden Das Motorrad als Freizeit- und Hobby-Gerät ist bei Herrn und Frau Schweizer weiterhin beliebt. Die Nachfrage nach neuen Motorrädern war wie in den Vorjahren sehr hoch. Mit 24'254 Neuzulassungen wurde 2019 das Ergebnis des Vorjahrs (24‘541 Stück) bei den Motorrädern trotz eines wettermässig nicht optimalen Frühlings nur um wenige Einheiten verfehlt. Klar stärkstes Segment bleibt die Mittelklasse mit 500 bis 1000 cm3 Hubraum (11’236 Einheiten). In diesem Frühling ist der Markt jedoch wegen der Corona-Krise eingebrochen: Per Ende April wurde ein Rückgang der Töff-Verkäufe um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. «Die Corona-Krise hat das Zweiradgeschäft in seinen wichtigsten Monaten getroffen», erklärt Markus Lehner, Mediensprecher von Motosuisse (Verband der Schweizer Motorrad-Importeure). «Darum rechnen wir bis Ende Jahr mit einem kumulierten Minus von 15 bis 25 Prozent. Das Hauptproblem ist derzeit die Verfügbarkeit der Motorräder und Roller.» (red)