Füreinander bestimmt

Die längere Antwort beginnt im Frühling 2014, an einem Sonntagmorgen in Berlin. Der Filmmusikkomponist Martin Skalsky, 41, gönnt sich einige freie Stunden und besucht mit einem Freund den Flohmarkt im legendären Mauerpark. Dort lernt Martin Skalsky den rumänischen Strassenhund Cody kennen. «Yvonne, eine Bekannte meines Freundes, stiess zu uns. Sie hatte drei Hunde dabei, zwei eigene und Cody, den sie zur Zwischenpflege aufgenommen hatte.»

«In meiner damaligen Lebenssituation hätte ich nicht mal Zeit für eine Katze gehabt.»Martin Skalsky

Cody beschnupperte den grossen, freundlichen Mann von Kopf bis Fuss – und wich dann den ganzen Tag nicht mehr von dessen Seite. «Ich kniete mich hin und umarmte ihn, einfach, weil ich ihn so herzig fand.» Yvonne stand sprachlos daneben. «Später erzählte sie mir, dass Cody bis zu diesem Tag alle Männer, die ihm zu nahe gekommen waren, ängstlich verbellt habe.» Fünf Monate lang hatte sie für den Strassenhund aus Rumänien, den sie als Problemfall einstufte, vergeblich ein Zuhause gesucht – und nun schmiss sich Cody einem Mann an den Hals, der keine Ahnung von Hunden hatte, nie einen wollte und in seiner damaligen Lebenssituation «nicht mal Zeit für eine Katze gehabt hätte». Aber eins spürte Martin Skalsky: «Cody und ich gehören zusammen. Und deshalb setzte ich mich dafür ein, dass ich ihn adoptieren durfte.»

Bis er Cody kennenlernte, spielten Tiere im Leben von Martin Skalsky kaum eine Rolle. «Als Bub hatte ich Meerschweinchen und Kanarienvögel», erinnert er sich und fügt reuig lächelnd an: «Aber meine Mutter hat deren Käfige bedeutend häufiger ausgemistet als ich.» Seit er denken kann, ist Musik seine grosse Leidenschaft. «Ich sang, spielte Klavier und Geige. Es war klar, dass ich beruflich etwas mit Musik machen wollte.»

Neue Emotionen schaffen

Aufgewachsen ist Martin Skalsky in Zürich-Altstetten, wo sich seine Eltern nach ihrer Flucht aus der damaligen Tschechoslowakei Anfang der 1970er-Jahre niedergelassen hatten. Nach dem Gymnasium zog es ihn nach Wien. Er wollte Sänger werden, begann aber bald, an seinem Talent zu zweifeln. Zurück in Zürich, schrieb er sich an der Hochschule der Künste für ein Studium der Komposition ein. Als ihn in jener Zeit eine Freundin bat, für ihren Kurzfilm die Musik zu komponieren, war er wie elektrisiert: «Zwischen Musik und Bild eine Verbindung herzustellen und damit ganz neue, eigene Emotionen zu schaffen, hat mich zutiefst fasziniert – und lässt mich bis heute nicht los.»

Nach dem Studium stürzte sich Martin Skalsky voller Elan ins Berufsleben. Mit zwei Kollegen gründete er die Triplet Studios. Das Trio zog lukrative Aufträge an Land, komponierte die Musik zum Spielfilm «Der Sandmann» von Peter Luisi oder für die aufwendige historische TV-Filmserie «Die Schweizer», die 2013 für Furore sorgte. Seit 2012 arbeiten die drei auch für den deutschen Serien-Evergreen «Lindenstrasse». Für Martin Skalsky war die logische Konsequenz dieser Erfolge klar: Er machte sich daran, in Berlin eine Zweigstelle aufzubauen, der Stadt, wo sich jedes Jahr an den Internationalen Filmfestspielen das «Who’s who» der Filmbranche trifft, wo zahlreiche grosse und kleine Filmstudios tätig sind.

Sind mittlerweile nicht gerne getrennt: Kommt Martin Skalsky nach Hause, steht Cody im Haus in Mellingen schon bereit. Foto: René Ruis

Fortan jettete Martin Skalsky zwischen Zürich und Berlin hin und her. «Ich lebte damals sehr ungesund», sagt er. «Viel Arbeit, wenig Schlaf.» Für seine noch junge Beziehung zur Psychologin Selina Züllig, 34, blieb kaum Zeit. Ebenso wenig für Yoga oder Meditationen, wozu ihm sein Arzt riet, weil sein Blutdruck für einen Mittdreissiger beängstigend hoch war. In diese Rastlosigkeit platzte also der rumänische Strassenhund Cody – und stellte Martin Skalskys Leben völlig auf den Kopf. «Anfangs dachte ich, ich könnte so weitermachen wie bisher. Schliesslich hat sich Selina bereit erklärt, auf Cody aufzupassen, wenn ich in Berlin weilte», erzählt er. Doch bald stellte sich heraus, dass sich das Zusammenleben mit Cody viel schwieriger gestaltete, als er sich ausgemalt hatte. «Cody hatte zahlreiche Ängste. Vor Joggern, vor Velofahrern, vor Kindern.»

Rückzug aufs Land

Einmal fand Cody etwas auf der Strasse, das er fressen wollte. Reflexartig griff Martin Skalsky zu, wollte ihm den Happen wegnehmen, eine erzieherische Massnahme sozusagen. «Gerade weil ich kaum etwas über Hunde wusste, habe ich mit Cody diverse Kurse bei verschiedenen Trainern besucht und auch Ratschläge befolgt, von denen ich heute weiss, dass sie für uns nicht die richtigen waren.» In jener Situation schnappte Cody zu und schlitzte ihm den Zeigefinger auf. «Ich spürte, wenn ich ihn jetzt strafe, zerstöre ich das fragile Vertrauen zwischen uns. Also streichelte ich ihn und sagte ihm, dass alles nicht so schlimm sei.» Danach fuhr er zum Arzt, um die Wunde behandeln zu lassen.

Strassenhunde in Rumänien

Per Gesetz wurden Rumäniens Strassenhunde 2014 sozusagen zum Abschuss freigegeben. Streunerhunde durften eingefangen und getötet werden, sofern ihre Besitzer sie nicht binnen 14 Tagen abholten. Das brutale Vorgehen der Tierfänger sowie die katastrophalen Zustände in den staatlichen Tierheimen sorgten international für Empörung. Noch im selben Jahr wurde das Gesetz wieder aufgehoben. An der Situation von Rumäniens Strassenhunden hat dies jedoch nichts verändert. Sie werden nach wie vor verfolgt.



Die Tierschützerin Cristina Paun, die nebenbei in der Telekommunikationsbranche arbeitet, setzt sich seit Jahren für die Strassenhunde in ihrer Heimatstadt Targoviste ein und betreute auch Cody und seine Freundin Blanche. Heute verfügt ihre Organisation «Wonderland» über mehrere Auffangstationen, wo zurzeit 1700 heimatlose Hunde betreut werden. Mit ihrem Engagement hat Cristina Paun knapp 8000 Strassenhunden das Leben gerettet. www.tierheim-inrumaenien.

Wegen Cody flog Martin Skalsky immer seltener nach Berlin. «Das Büro dort existiert zwar noch, aber es ist ziemlich verwaist», sagt er lachend, während Codys Kopf auf seinem Knie ruht. Wegen Cody las er die Bücher der Hundetrainerin Maike Maja Nowak, in denen sie unter anderem davon erzählt, wie sie in einem kleinen russischen Dorf mit einem Rudel halbwilder Hunde gelebt hatte. Dadurch lernte er, Codys Verhalten besser zu verstehen – und richtig zu deuten. Oder, wie es Maike Maja Nowak ausdrückt: «Martin Skalsky hat es gewagt, seiner inneren Stimme und auch Cody zu vertrauen. Hinter der tiefen Beziehung zwischen den beiden steckt kein Geheimnis. Diese entsteht fast immer, wenn ein Mensch bereit ist, sich wirklich auf ein Tier einzulassen.» So betrachtet, hörten Martin und Selina Skalsky bloss auf ihren Hund, als sie entschieden, aufs Land zu ziehen, nach Mellingen im Kanton Aargau, wo sie ein ruhiges Reihenhaus direkt an der Reuss fanden.