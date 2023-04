Talente-Schau am Rheinknie – Für zehn Tage ist die Eishockey-Welt zu Gast in Basel Vom 20. bis zum 30. April findet in Basel und Pruntrut die U-18-Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Dieser Anlass ist jedoch nicht nur für die Zuschauer interessant – mehrere Scouts aus den USA und Kanada werden nach dem Star von morgen Ausschau halten. Daniel Schmidt

Vor der WM wurde auf und neben der Mittleren Brücke für den Anlass fleissig Werbung gemacht. Foto: Nicole Pont

Welche Mannschaften nehmen teil?

Insgesamt nehmen an der U-18-Eishockey-WM in Basel und Pruntrut zehn Nationen teil. In der Gruppe A spielen Kanada, Tschechien, Deutschland, die Slowakei und Schweden. In der Gruppe B sind Finnland, Lettland, Norwegen, der Gastgeber Schweiz und die USA im Einsatz.

Bruno Schallberger, der Teil des Organisationskomitees ist, will vor dem Turnier, in dessen letzter Ausgabe Schweden Weltmeister wurde, keinen Favoriten ausmachen: «Von Jahrgang zu Jahrgang gestalten sich die Kräfteverhältnisse anders.» Grundsätzlich seien jedoch die USA und Kanada immer vorn mit dabei. Und für die Schweiz erhofft sich Schallberger, dass sie «bis zum Schluss dabei ist».

Wo und wann wird gespielt?

Die Weltmeisterschaft findet vom 20. April bis zum 30. April statt. Während die Gruppe A ihre Gruppenspiele in der Raiffeisen-Arena in Pruntrut austrägt, sind alle Partien der Gruppe B in der St.-Jakob-Arena in Basel angesetzt. Von den Viertelfinals werden jeweils zwei Begegnungen in Pruntrut und zwei in Basel ausgetragen. Die Abstiegsrunde wird in Pruntrut gespielt. Die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und der Final werden alle in Basel abgehalten, das als Hauptaustragungsort vermarktet wird.

Diese Junioren-WM besticht durch eine stabile Infrastruktur und erschwingliche Ticketpreise: Die St.-Jakob-Arena bietet 6600 Zuschauern Platz und ist während der Saison Heimspielstätte des Swiss-League-Clubs EHC Basel. Für die WM wurde in der Arena extra ein für ein solches Turnier obligatorischer LED-Videowürfel installiert, der von der Hallendecke herunterhängend das Publikum mit den nötigen Informationen versorgt. Die Arena im jurassischen Pruntrut hat eine Kapazität von etwa 4700 Plätzen, normalerweise trägt der National-League-Club HC Ajoie seine Heimspiele dort aus.

Ein Stehplatz kostet 5 Franken, ein Sitzplatz 10 Franken. Spielt die Schweiz, sind die Preise doppelt so teuer. Neben den Tagestickets wird es auch sogenannte Eventtickets geben: Diese kosten zwar 220 Franken, berechtigen aber zum Einlass zu allen sechzehn Partien, die in Basel stattfinden. Die Tickets sind auf «Ticketmaster» und an der Abendkasse erhältlich.

Wie kam die U-18-WM nach Basel und Pruntrut?

Der eine Hintergrund dafür war, dass zwei Personen aus dem OK, Bruno Schallberger und Peter Tschudin, bereits bei der WM der Männer 1998 in Basel und Zürich für die Basler Organisation zuständig waren und sich so für weitere Aufgaben empfahlen. Schallberger, der hauptsächlich als Bindeglied zwischen Austragungsort und Verband fungiert, erläutert zusätzlich seine persönliche Motivation: «Wir sind beide alte Hockeyspieler, und uns liegt der Sport sehr am Herzen.»

Und so setzte sich der 81-Jährige im Vorlauf der Vergabe dafür ein, dass die U-18-WM nach Basel kommt: «Basel darf als Sportstadt und auf der Landkarte im Eishockey nicht in Vergessenheit geraten.» Gleiches gilt für die gesamte Nordwestschweiz – darum wurde neben Basel als zweiter Austragungsort das etwa 50 Kilometer entfernte Pruntrut bestimmt.

Der andere Hintergrund ist, dass Schallberger und seine Mitorganisatoren etwas für den Nachwuchs tun wollen. Als Spieler aus einer U-18-Auswahl ist man an der Schwelle zum Profi. Allein aus den USA werden an der WM 180 Scouts zugegen sein, deren Kollegen aus Kanada und Europa nicht miteinberechnet. Dadurch steige die Qualität des Turniers, sagt Schallberger: «Die jungen Spieler müssen sich bewähren, und sie müssen zeigen, was sie gelernt haben.» Auf diese Weise wollen sie auch beim lokalen Sportnachwuchs für einen Boom sorgen. Mehrere Schulklassen wurden an die Spiele eingeladen – und Personen unter 16 Jahren dürfen die Partien kostenlos besuchen.

Wie läuft die Organisation des Turniers?

Bei der Turnierorganisation hatten Schallberger und das OK besonders mit dem Umstand klarzukommen, dass dafür wenig Zeit zur Verfügung stand, da die WM erst im Juni letzten Jahres nach Basel vergeben wurde. Alles musste daher sehr kurzfristig umgesetzt werden. Nur schon die Unterbringung der Zuschauer aus dem Ausland erforderte eine gewisse organisatorische Expertise: Die Veranstalter rechnen mit 7000 Übernachtungen während des Anlasses, davon bereits 1000 aus Kanada. Für die Gruppenspiele werden pro Partie etwa 1000 Zuschauer erwartet, für diejenigen mit Schweizer Beteiligung etwa 2000 bis 3000 und für die Halbfinals und den Final 3000 bis 5000.

Vom Anspruch und von der Qualität her wird eine U-18-WM bei der Produktion gleichgeschaltet mit einer WM der Männer. Während des Turniers werden daher Statistiken abzurufen sein, wie lange ein Spieler den Puck am Schläger hält oder wie lange er gelaufen ist. In den Arenen werden neunzehn Kameras der kanadischen Fernsehgesellschaft TSN angebracht sein. Die Spiele werden in der Schweiz auf Mysports übertragen.

Die Stadt Basel sei bei der Organisation sehr kooperativ gewesen, sagt Schallberger. Sowohl Basel-Stadt als auch Baselland hätten einen namhaften Betrag aus dem Swisslos-Sportfonds zu diesem Anlass beigesteuert. Zudem sei die Stadt stark bei der Umsetzung dieses Events involviert gewesen, so Schallberger, indem sie die Halle den Veranstaltern zu attraktiven Mietpreisen überlassen habe. Zudem sind die Spieler in Hotels untergebracht, die sich über ganz Basel verteilen, was neben den gut erschlossenen öffentlichen Verkehrsmitteln und dem nahe gelegenen Flughafen ein weiteres Indiz für die infrastrukturelle Stärke der Stadt ist. Im Gegenzug profitiere Basel von der Aufmerksamkeit, die durch diese weltweite TV-Übertragung entstehe: «Unten am Eis und an der Bande wird für die Stadt Werbung gemacht.»

Aufgrund der kurzen Organisationszeit seien jedoch besonders in Marketing und Sponsoring Probleme aufgetreten: So wurde das Turnier zwar auf der Website des Weltverbands IIHF und mit Countdown-Boxen in der Stadt beworben, viel mehr wurde aber nicht gemacht. Es sei schwierig, eine Menge Geld in einen solchen Anlass zu investieren, wenn man nicht wisse, wie erfolgreich er sein werde. Deshalb ergaben sich auch bei der Suche nach Sponsoren Schwierigkeiten.

Auf welche Akteure gilt es besonders zu achten?

Eine solche Junioren-WM dient stets als Schaufenster für die Stars von morgen, was dessen Relevanz unterstreicht. Dementsprechend werden Scouts aus der ganzen Welt nach Basel und Pruntrut reisen, um sich von den Talenten vor Ort zu überzeugen. So nahm der 17-jährige Kanadier Connor Bedard, der für den kommenden NHL-Draft an erster Stelle gehandelt wird, 2021 und 2022 an der U-18-WM teil.

Der Basler Eishockey-Spieleragent Jöel Wüthrich meint zum Jahrgang, der an diesem Turnier teilnimmt, dass er zwar nicht so stark sei wie in anderen Ausgaben, es jedoch immer Spieler gebe – im Besonderen Nordamerikaner und Skandinavier –, die für den internationalen Markt ansprechend seien.

Vor allem bei den Kanadiern gebe es mit den Stürmern Calum Ritchie, Colby Barlow und Matthew Wood und den Verteidigern Carter Yakemchuk und Quinton Burns mehrere Akteure, denen Interesse aus der NHL nachgesagt werde.

Aus Europa werden besonders die Schweden Otto Stenberg, Axel Sandin Pellikka und Anton Wahlberg, der Tscheche Jakub Stancl und der Finne Jesse Kiiskinen hoch gehandelt. Aus Schweizer Sicht dürften unter anderen Eric Schneller, der in Schweden bei Rögle spielt, Daniil Ustinkov, der als Akteur der GCK Lions bereits einige Partien bei den ZSC Lions bestritt, Jamiro Reber von den SCL Tigers und Rafael Meier vom EHC Kloten ins Visier der Talentsucher aus Übersee geraten. Und mit Christian Kirsch und Matteo Wagner stehen auch zwei Baselbieter im Kader von U-18-Trainer Marcel Jenni.

Das Schweizer Aufgebot für die U-18-WM in Basel/Pruntrut: Infos einblenden Torhüter: Liam Deussen (EHC Kloten), Ewan Huet (Lausanne HC), Christian Kirsch (EV Zug). Verteidiger: Nic Balestra (EV Zug), Timo Bünzli (GKC / ZSC Lions), Thibault Martin (Fribourg-Gottéron), Leon Muggli (EV Zug), Nils Rhyn (SC Bern), Eric Schneller (Rögle BK / SWE), Daniil Ustinkov (GCK / ZSC Lions). Stürmer: Léo Braillard (Shawinigan Cataractes / QMJHL), Jan Dorthe (Fribourg-Gottéron), Alain Graf (SC Bern), Rico Gredig (HC Davos), Andro Kaderli (SCL Tigers), Endo Meier (GCK / ZSC Lions), Rafael Meier (EHC Kloten), Simon Meier (EHC Kloten), Gioele Pedrazzini (HC Lugano), Jamiro Reber (SCL Tigers), Matteo Wagner (KalPa/FIN), Lenn Zehnder (GCK / ZSC Lions), Kevin Zürcher (SC Bern). 20. April, 20 Uhr: Finnland - Schweiz.

21. April, 20 Uhr: Norwegen - Schweiz.

23. April, 15 Uhr: Schweiz - Lettland.

25. April, 16 Uhr: Schweiz - USA.

Viertelfinals am 27. April in Basel/Pruntrut, Halbfinals am 29. April in Basel, Spiel um Platz drei und Final am 30. April in Basel.

Fehler gefunden?Jetzt melden.