Frauenrechte ein Afghanistan – «Für uns Frauen ist es die schlimmste Zeit unseres Lebens» Die Taliban verbieten Frauen, Universitäten zu besuchen. Die Weltgemeinschaft kritisiert den Beschluss – aber sie hat nicht mehr viel Einfluss auf Kabul. Tobias Matern

Mit dem Studium ist es nun vorbei: Absolventinnen einer technischen Hochschule bei ihrer Diplomvergabe im März 2022 in Kandahar. Foto: Javed Tanveer (AFP)

Sie hat mit ihnen an einem Tisch gesessen, richtig getraut hat sie ihnen aber nie. Die Politikerin und Menschenrechtlerin Fausia Kufi war Teil der afghanischen Delegation, die in Doha im Jahr 2020 mit den Taliban gesprochen hat, als die Amerikaner eine Vereinbarung für den Abzug der westlichen Truppen aushandelten. Zu einem guten Ende haben die Gespräche für die Menschen in Afghanistan nicht geführt. Zwar einigten sich Amerikaner und Taliban bilateral auf ein Übereinkommen, das aber letztlich den Weg für die Islamisten zurück an die Macht in Kabul ebnete.