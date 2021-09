Corona in Deutschland – Für Ungeimpfte wird es ungemütlich Immer mehr Bundesländer kündigen ein 2-G-Modell an. Zutritt zu vielen Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte und Genesene. Von Peter Burghardt, Andreas Glas, Jan Heidtmann, Claudia Henzler, Ulrike Nimz und Jana Stegemann

Immer Bundesländer stellen auf 2-G um: Nur wer geimpft oder genesen ist, kann dann Restaurants, Kultur- oder Sportveranstaltungen besuchen. Zertifikatskontrolle bei einem Fussballspiel in Sinsheim. Foto: Matthias Hangst (Getty Images)

In der deutschen Corona-Politik deutet sich ein Strategiewechsel an. Um einen möglichen weiteren Anstieg der Infektionszahlen im Herbst zu verhindern, steigen immer mehr Bundesländer von der sogenannten 3-G-Regelung, bei der Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt zu bestimmten Einrichtungen haben, in einigen Lebensbereichen auf 2-G um. Nur wer geimpft oder genesen ist, kann dann etwa Restaurants, Kultur- oder Sportveranstaltungen besuchen. Für den öffentlichen Nahverkehr oder den Einzelhandel soll dies nicht gelten. Begründet werden die verschärften Auflagen mit der Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitswesens. Laut der Impfstatistik des Robert-Koch-Instituts sind aktuell mehr als 15 Millionen Erwachsene in Deutschland noch gar nicht gegen das Coronavirus geimpft.