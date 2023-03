Widerstand in mehreren Ländern – Für Tiktok geht es jetzt um die Existenz Keine App ist je so schnell gewachsen. Keine löst bei Politikern und Nachrichtendiensten des Westens solches Misstrauen aus. Kai Strittmatter , Simon Hurtz

Hatte einen harten Stand: Tiktok-CEO Shou Zi Chew vor der Anhörung in Washington. Foto: Tasos Katopodis (Getty Images)

Tiktoks Aufstieg ist spektakulär. Die App fasziniert aber nicht nur Hunderte Millionen Menschen und beeinflusst die Popkultur – sie beschäftigt auch die Politik. Denn Tiktok ist die erste chinesische App, die den Westen erobert. Das schürt Ängste vor Spionage und Manipulation. In den USA fordern Abgeordnete ein Verbot, die Regierung von Joe Biden möchte Tiktoks Mutterkonzern Bytedance zwingen, die App an eine US-Firma zu verkaufen. Tiktok kämpft ums Überleben in seiner jetzigen Form.